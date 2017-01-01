DEAŞ, insanlar üzerinde kimyasal deney mi yaptı

Terör örgütü DEAŞ’ın Irak’ın Musul kentinde insanlar üzerinde kimyasal silah deneyi yaptığı ortaya çıktı. İngiliz The Times Gazetesi’nin örgütün Musul Üniversitesi’nde bıraktığı belgelere dayandırdığı habere göre, 3 yıl boyunca devam eden deneyler Nazi dönemindeki uygulamaları andırıyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre örgütün kolayca elde edilebilen böcek ilaçlarını kullanarak silah geliştirmeye çalıştığı, esirler üzerinde de deneme yaptığı belirtildi. Belgelerde, testlere tabi tutulan en az 2 esirin öldüğü bilgisi de yer aldı. 2. Dünya Savaşı’nda Nazi Doktor Josef Mengele, toplama kampındaki esirler üzerinde deneyler yapıyordu.