CHP heyeti Silopi'de eve giren panzere ilişkin raporunu tamamladı

Şırnak Silopi’de gece yarısı panzerin bir eve çarpıp duvarını yıkarak yataklarında uyuyan 2 çocuğun hayatını kaybetmesine neden olmasının ardından bölgeye giden CHP heyeti, incelemelerini tamamladı. Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında, İstanbul Milletvekilleri Onursal Adıgüzel ve Selina Doğan, Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sarıaslan ile Şırnak İl Başkanı Mehmet Uğur’dan oluşan heyet, raporunu tamamladı.

‘22 YILLIK BİR ARAÇ ESKİDİR’

Gazete Habertürk'ün haberine göre baporda, 2016 yılı ve 2017’nin ilk 5 ayını kapsayan dönemde, resmi olmayan verilere göre en az 7 çocuk, toplamda ise 13 sivil vatandaşın zırhlı araçların karıştığı kazalarda yaşamını yitirdiği belirtildi. Şırnak’ta 6 yaşındaki Furkan ve 7 yaşındaki Muhammed Yıldırım kardeşlerin ailesini ziyaret eden heyet, raporda baba Mesut Yıldırım’ın ifadelerine de yer verdi. Rapora göre, Baba Yıldırım şunları söyledi: “Komşular yardımcı oldu. Ambulans gelene kadar çıkardık çocukları. Hastaneye biz götürdük, polisler araçlarını korumaya aldı, savcı o gece gelmedi. Aracı da savcıdan habersiz çekmişler. Görgü tanıkları, savcının, aracın kendinden habersiz çekildiğini görünce çok sinirlendiğini söylüyor.”

Heyetin olaya karışan polis memuru ile cezaevinde görüştüğü kaydedilen raporda, şu ifadeler yer aldı: “... Bölgede sokakların darlığı, pek çok yerde kaldırım dahi olmayışı ve yaya trafiğinin düzensizliği, araçları şehir içi için ve özellikle de sivil vatandaşlar için tehlikeli hale getirmektedir.

..Polis memurlarının söz konusu araçları kullanmak için yeterli ve gerekli eğitimden geçtiklerine dair bilgi ve bulguya rastlanmamıştır. Zırhlı araçların ne kadar zamanda bir yenilendiği ve bakımlarının yeterli periyotlarda yapılıp yapılmadığı da yine detaylı bir şekilde ve ciddiyetle araştırılmalıdır. Örneğin son olayda aracın 1995 model, 22 yıllık bir araç olduğu ifade edilmiştir. 22 yıllık bir araç dünyanın her yerinde eski bir araç olarak tanımlanır.”