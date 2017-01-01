Megakentte yayalaştırılmış alanların artırılması kapsamında son dönemde çalışmalarını artıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), çevre yatırımları arasında meydan düzenlemelerine büyük önem veriyor. Gazete Habertürk'ün haberine göre kente yeni bir görüntü kazandıracak meydan projelerinin sayısını 30 olarak açıklayan İBB, iskele görünümü nedeniyle kamuoyunda Martı projesi olarak da bilinen Kabataş, Bağcılar, Şirinevler, Taksim, Eyüp, Eminönü, Kadıköy olmak üzere 7 meydan düzenlemesi çalışmalarını halen sürdürüyor. İşte yapımı devam eden ve planlanan o meydan projelerinden bazıları:

- Bağcılar Meydanı: 27 bin 845 metrekarelik alanda yeni bir meydan ile çocuk oyun alanları, kafeterya ve peyzaj düzenlemesi yapılıyor. Metro istasyonu ile bağlantılı olacak olan meydanın altı otopark olacak.

KONFERANS VE TOPLANTI

- Bahçelievler Şirinevler Kent Meydanı: Şirinevler Mahallesi’ndeki 30 bin metrekarelik alanda çalışmaları süren proje kapsamında; 641 araç kapasiteli otopark, çok amaçlı konferans ve toplantı salonları ile meydana yerleştirilecek 800 metrekarelik ramazan çadırı planlanıyor.

- Bakırköy Özgürlük Meydanı: İncirli, Yüce Tarla, İstanbul ve Şükran Çiftliği caddeleri ile Özgürlük Meydanı’nı kapsayan 191 bin 850 metrekarelik alan, yeniden düzenlecek.

- Beşiktaş Meydanı: Beşiktaş İskelesi’nden başlayıp Tarihi Köyiçi Meydanı’na kadar uzanan heykelin de içinde bulunduğu alan, trafikten arındırılıp yayalaştırılacak. Bu 10 bin metrekarelik alan, İstanbul’un tarihi kimliğine uygun yeni bir meydan olarak düzenlenecek.

- Beyoğlu Kabataş Meydanı: Toplam 60 bin metrekarelik alanda yeni bir meydan ve iskele düzenlemesi planlanıyor. Proje kapsamında Kabataş Meydanı’nda raylı, karayolu ve deniz ulaşımı entegre edilecek.

- Beşiktaş Ortaköy Meydanı: Beşiktaş’ın en yoğun bölgelerinden olan Ortaköy Meydanı ve çevresini kapsayan 86 bin 246 metrekarelik alan, yeniden düzenlecek.

KESİNTİSİZ, ENGELSİZ YAYA ULAŞIMI

- Beykoz Meydanı: Beykoz Meydanı ve çevresi düzenlemesinde On Çeşme’nin de yer aldığı tarihi yapılar ön plana çıkarılacak. Yaklaşık 600 metrelik sahil kısmında kesintisiz ve engelsiz yaya ulaşımı sağlanacak.

- Beyoğlu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi: Taksim Meydanı’ndaki ağaçlandırma, yeşil alanlar ile oturma alanları çalışmaları devam ediyor. İstiklal Caddesi’nde altyapı çalışmaları tamamlanırken, üstyapı ve Nostaljik Tramvay ray döşeme çalışmaları yapılıyor.

- Eyüp Meydanı: Eyüp Camii ve çevresini kapsayan 130 bin metrekarelik alanda yaya ulaşımı kolaylaştırılırken, tarihi meydanın kimliği de ön plana çıkarılıyor.

- Büyükdere Meydanı: Proje kapsamında, 42 bin 500 metrekare alanda yeni bir meydan düzenlemesi yapılacak.

TARİHİ DOKUYA UYGUNLUK

- Fatih Beyazıt Meydanı: 67 bin 500 metrekarelik alanda zemin düzenlemesi ve bölgede yer alan 235 adet binanın cephesinin meydanın tarihi dokusuna uygun olarak yenilenmesi planlanıyor.

- Fatih Eminönü Meydan: Tarihi ve doğal silüeti dikkate alarak, 96 bin 950 metrekarelik alandaki meydan düzenlemesi, Mısır Çarşısı, Galata Köprüsü ve çevresini kapsıyor. Proje dahilinde yeni oluşturulacak mekân, meydan ve sokaklar tarihi dokuya uygun hale getirilecek.

- Gaziosmanpaşa Meydanı: Merkez Camii ve çevresini kapsayan 48 bin metrekarelik alanda sağlık, eğitim, sosyal-kültürel, idari, ticari ve yeşil alanlar ile yeni bir meydan yapılacak.

TRAFİK YERİN ALTINA

- Kadıköy Meydanı: Kadıköy Meydanı ve çevresini kapsayan toplam 644 bin 600 metrekarelik alana yeni bir görünüm veriliyor. Otobüs durakları ve otopark alanlarının yer aldığı projede, Rıhtım Caddesi’ndeki trafik de yerin altına alınacak. Proje kapsamında meydana yeni bir cami de yapılacak.

- Kâğıthane Meydanı: 335 bin 671 metrekarelik alanda yeni bir meydan ile yeni yeşil alanlar yapılacak. Kâğıthane Deresi çevresine estetik bir görünüm kazandırılacak.

- Küçükçekmece Halkalı Meydanı: Halkalı Merkez Mahallesi’nde hem araç hem de yaya trafiği açısından yeni bir düzenleme yapılacak. Meydan ile yapımı planlanan metro istasyonunu entegre edilecek.