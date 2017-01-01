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Açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça gözaltına alındı

"KHK ile kamudan ihraç edildikleri" gerekçesiyle açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça haklarında savcılık tarafından verilen yakalama kararı doğrultusunda gözaltına alındı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:16:17 Güncelleme: 09:17:24 İHA

İHA'nın haberine göre; Kızılay Yüksel Caddesi'nde başlattıkları açlık grevine İçel Sokak'taki evde devam eden Gülmen ve Özakça için Ankara Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yakalama kararı verildi. Karar üzerine İçel Sokak'daki eve gelen polisler sokağın girişi ve çıkışlarını tuttu. Evde arama yapan polisler Gülmen ve Özakça'yı gözaltına aldı.

Öte yandan, polislere engel olmaya çalışan avukatlar Ebru Timtik ve Ayşegül Çağatay ile Özakça'nın eşi Esra Özakça da gözaltına alındı.

CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz da Gülmen ve Özakça'nın evine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Zanlılar Adli Tıp'da sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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