Adana'da annesini korumak isteyen çocuğu babası darp etti

Adana'da, alkollü olduğu ileri sürülen kişi, tartıştığı eşini ve araya girmeye çalışan küçük kızını darp etti.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki evine alkollü olarak gelen Ramazan T. eşiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan T, eşi Aynur'u darp etti. Olayı gören çiftin 8 yaşındaki çocukları Hatice de annesini korumak için araya girmek istedi. Bunun üzerine baba Ramazan T. kızı Hatice’yi de darp etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen Hatice T, Adana TOKİ Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin baba Ramazan T'yi gözaltına aldığı öğrenildi.