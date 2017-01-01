FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (22 Mayıs 2017)

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde kalkıştığı darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ temizliği tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 22 Mayıs 2017 Pazartesi günü raporu.

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HATAY'DA 6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde belirlenen adreslere 17 Mayıs'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan biri kadın 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen ve aralarında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen öğretmen ve özel güvenlik çalışanının bulunduğu zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Bu arada operasyon kapsamında 2 kişinin de arandığı bildirildi. (AA)

SİNOP MERKEZLİ 13 İLDE FETÖ/PDY OPERASYONU

Sinop merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 27 şüpheli için Sinop, Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Bolu, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Konya, Osmaniye, Samsun ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sinop Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda çeşitli meslek gruplarına mensup 19 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülürken, operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen diğer şüphelilerin arandığı belirtildi. (AA)