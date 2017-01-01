Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'den, 'İsmet İnönü' ve 'Mevhibe İnönü' açıklaması

İnönü, yazılı açıklamasında, söz konusu programdaki sözlere yönelik bir ceza verilmemesini eleştirerek "Tarih, dilinden ve zihninden zehir akan hadsizleri değil, herkese eşit haklar verilmesini sağlayan Türkiye’nin açık ve ileri görüşlü kurucularını yazmaya devam edecektir" dedi.

Hayri İnönü'nün açıklaması şu şekilde;

"Kamuoyu Açıklaması

Büyükbabam İsmet İnönü ve eşi Mevhibe İnönü 'ye, bir televizyon programında yapılan hakaretler konusunda alınan insafsız karara yanıtımdır. Kararın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı gibi çok önemli bir günde kamuoyuna yansıması ve Kurtuluş Savaşı’nın en önemli kahramanlarından birinin polemik konusu yapılmaya çalışması nedeniyle, açıklamamı bayramın kutlanmasından sonraya bıraktım.

Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve silah arkadaşlarının, canıyla ve kanıyla kurdukları Türkiye Cumhuriyeti’nin hem makamlarında oturacaksınız, hem her türlü nimetinden faydalanacaksınız, hem de her fırsatta Cumhuriyet’in kurucularına hakaret edeceksiniz. Bu vefasızlıktır, saygısızlıktır, en çok da ikiyüzlülüktür!

Bahsi geçen televizyon kanalında İsmet İnönü ve Mevhibe İnönü hakkında yapılan hakareti, fikir özgürlüğü sayanlar, İsmet İnönü ve Mevhibe İnönü’nün yargı, cevap ve düzeltme haklarının bulunduğunu ifade etmişlerdir. Hayatta olmayan kişilerin bu imkanlara sahip olmadığı herkesin malumudur. Ayrıca göğsünde İstiklal Madalyası taşıyanların, cehalet madalyası taşıyanlara cevap verme ihtiyacı yoktur.

Bugün o hakaretleri yapma cibilliyetindekilere verilen en güzel cevap; teba olmadan özgürce yaşayabilmeleri, esaret altındayken yapamayacakları ibadetlerini özgürce yapabilmeleri, her şeyden önce bir vatana sahip olmalarıdır.

İsmet İnönü ve Mevhibe İnönü’ye yapılan hakaretler, İnönü ailesi olarak sadece bizim değil, devletin kurumlarının da meselesidir.

Bahsi geçen fotoğraftaki kişilerin hangi şartlarda bir araya geldiğini, Balkan Paktı’na zemin hazırlayan 1930 Dostluk, Tarafsızlık ve Uzlaştırma Anlaşması’ndan haberleri olmayanları ve fotoğrafın diğer detaylarını, torun Hayri İnönü olarak ben değil, elini vicdanına koyan tarihçiler anlatmalıdır. Anlatmalıdır ki tarihine dil uzatan cahiller, böylece tarihini de öğrenmiş olsunlar.

Daha düne kadar kanlı bıçaklı olup, bugün ülke menfaati gereği yan yana duranlar alkışlanıyor. Oysa benzer durum, 90 yıl önce bir devlet ziyaretinde söz konusu olduğunda yeriliyor. Bu hezeyan ve kötü niyetten başka bir şey değildir.

Tarih, dilinden ve zihninden zehir akan hadsizleri değil, herkese eşit haklar verilmesini sağlayan Türkiye’nin açık ve ileri görüşlü kurucularını yazmaya devam edecektir."