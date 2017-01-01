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Ankara Valisi: Öldürülen 2 DEAŞ'lı AK Parti kongresine saldıracaktı

Ankara'da dün düzenlenen operasyonda, 2 DEAŞ'lı girdikleri çatışmada polis tarafından öldürülmüştü

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:36:12 Güncelleme: 10:19:30

Ankara Valisi Ercan Topaca, dün öldürülen iki DEAŞ'lı teröriste İstanbul'da yakalanan Azeri uyruklu Ebu Hüseyin Celilov takibiyle ulaşıldığını belirterek, "Ulaşılan krokilerden Ankara'da büyük bir eylem hazırlığında olduğunu gösteriyor. Sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği etkinlikler ve AK Parti Kongresine ilişkin bazı krokiler ortaya çıktı" dedi.

İHA'nın haberine göre; Ankara Valisi Ercan Topaca, düzenlediği basın toplantısında dün 2 DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğü operasyona ilişkin bilgi verdi.

Topaca, "İstanbul'da yakalanan Azeri uyruklu Ebu Hüseyin Celilov takibiyle bu 2 teröriste ulaşıldı. Kişilerin parmak izi kaydı olmadığı için henüz kimlik tespiti yapılamadı. Ulaşılan krokilerden Ankara'da büyük bir eylem hazırlığında olduğunu gösteriyor. Sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği etkinlikler ve AK Parti Kongresine ilişkin bazı krokiler ortaya çıktı. Aynı anda birden fazla eylem planlamış olabilirler" şeklinde konuştu.

Topaca, teröristlerin Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'ndeki evi ise sahte kimlikle kiraladıklarını ifade etti.

 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 34 dakika önce
    Temizleyin teröristlerden güzelim ülkemi, sadece deaş değil, fetto ve pkk den de temizlensin
  • Misafir 47 dakika önce
    Kongre dundu niye saldirmamislar algi yapmayin simdi bos yere
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