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39 kişinin hayatını kaybettiği Reina yıkıldı

İşletmeci Ali Ünal, geçtiğimiz haftalarda verdiği röportajda Reina’nın aynı yerinde açılmayacağını açıklamıştı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:43:45 Güncelleme: 10:41:22

Yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası kapılarını kapayan Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina bu sabah itibariyle yıkıldı.

Yaklaşık 45 dakika süren yıkımın ardından geriye sadece hafriyat kaldı. Yıkım nedeniyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

İşletmeci Ali Ünal, geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda Reina’nın aynı yerinde açılmayacağını açıklamıştı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 32 dakika önce
    muhtemelen ferit şahenk bey otel yapacak
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