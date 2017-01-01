153 yıldır dinmeyen acı: Çerkes Sürgünü

Rus-Kafkas savaşı sonrasında sürgün edilen 1 milyonun üzerinde Çerkes, sürgünün 153. yıldönümünde karaya çıktıkları Kendra sahillerinde anıldı.

Abhaz Dernekleri Federasyonu tarafından 1864 yılında Rus- Kafkas savaşı sonrası bir milyonun üzerinde Çerkez'in sürgün edilmesi nedeniyle Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde anma etkinlikleri düzenlendi. Kefken Karaağaç köyündeki etkinlik, Sürgün Anıtı'nda başladı. Babalı Köyü Merkez Camisi'nde toplanan grup üyeleri, Babalı sahiline yürüdü. Sahil şeridine yürüyen katılımcılar, denizin üzerine "21 Mayıs 1864" yazan çelenk bırakarak karanfiller attı. Sürgün ateşinin yakılmasıyla devam eden etkinlikte ölenlerin anısına Kandıra sahillerinde meşaleler kuma saplanarak, sürgün andı okundu.

"BİR ÜLKENİN YÜZDE 80'İNİ SÜRGÜN ETTİLER"

Anma etkinliklerinde konuşan Abhaz Dernekleri Federasyon Genel Başkanı Ahmet Ceylan, "Anma etkinlikleriyle Dünya'ya barış mesaj verdiklerini belirten Türkiye'nin değişik illerinden insanlarımız buraya geldi. Biz acılardan siyasi sonuçlar çıkarıp, bunu politik malzeme yapma gayretinde olan insanlardan değiliz. Biz Dünya'ya şu mesajı veriyoruz. Bizler çok acı çektik. Gerçekten çok az ulusun çektiği bir acıdır bu. Bir ülke nüfusunun yüzde 80'i ülkeden sürgün ettiler. Biz bugün bu sürgünü unutmuyoruz ve unutturmuyoruz" dedi.