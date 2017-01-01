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Esenyurt'ta güpegündüz televizyon hırsızlığı!

İstanbul Esenyurt'ta otomobil içindeki televizyonun iki hırsız tarafından 3 dakikada çalınması kameraya böyle yansıdı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:03:20 Güncelleme: 10:12:18 HABERTURK.COM

İstanbul Esenyurt'taki televizyon hırsızlığı Haberturk.com WhatsApp Hattı'na gelen video ile gözler önüne serildi.

3 DAKİKA İÇİNDE ÇALDILAR

Memleketine götürmek için otomobilinin arka koltuğuna yerleştirdiği televizyonun eve çıkıp inene kadar çalındığını söyleyen mağdur sürücü, hırsızlık olayının tahmini 3 dakika içinde gerçekleştirildiğini belirtti.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Görüntülerde; iki hırsız, yol kenarına park edilmiş otomobilin yanına geliyor. Birisi perdeleme yapıp gözcülük ederken, diğeri kapıyı açıyor. Arka kapıdan çıkaramadıkları televizyonu ön kapıdan çıkarıyor. Kutu içindeki televizyonu omuzlayan hırsızlar, olay yerinden hızlıca uzaklaşıyor.


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