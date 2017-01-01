İstanbul Esenyurt'taki televizyon hırsızlığı Haberturk.com WhatsApp Hattı'na gelen video ile gözler önüne serildi.



3 DAKİKA İÇİNDE ÇALDILAR



Memleketine götürmek için otomobilinin arka koltuğuna yerleştirdiği televizyonun eve çıkıp inene kadar çalındığını söyleyen mağdur sürücü, hırsızlık olayının tahmini 3 dakika içinde gerçekleştirildiğini belirtti.



HIRSIZLIK ANI KAMERADA



Görüntülerde; iki hırsız, yol kenarına park edilmiş otomobilin yanına geliyor. Birisi perdeleme yapıp gözcülük ederken, diğeri kapıyı açıyor. Arka kapıdan çıkaramadıkları televizyonu ön kapıdan çıkarıyor. Kutu içindeki televizyonu omuzlayan hırsızlar, olay yerinden hızlıca uzaklaşıyor.



HABERTURK.COM'un Whatsapp hattıyla artık herkes bir muhabir!

Gördüklerinizi bizimle paylaşın, araştırıp yayımlayalım.

Gündemi bizimle birlikte belirlemek için 0538 379 53 06 numaralı Whatsapp hattını kullanmanız yeterli.