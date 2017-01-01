Adana ve Samsun merkezli 17 ilde yapılan ve eskort çetesinin çökertildiği operasyonda, örgüt liderinin eşi, babasının yıllar önce annesini fuhuş yaptığı için öldürdüğünü, babası cezaevine girince kendisinin de fuhuş batağına düştüğünü söyledi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz günlerde bir ihbar sonucu harekete geçmiş, yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda internet ortamında çeşitli isimler altında kurulmuş olan eskort sitelerinin olduğunu belirleyerek Adana ve Samsun merkezli 17 ilde operasyon yapmıştı.

İHA'nın haberine göre, Adana merkezli operasyonda kurulan eskort sitelerinin, ortaokul mezunu Özkan A. tarafından kurulduğu, kardeşi Özgür A. ile birlikte örgütü yönettiği, örgütün içinde Özkan A.'nın eşi Kader A., Özgür A.'nın eşi Tuba A.'nın yanı sıra örgüt liderinin baldızı, üvey annesi, kayınvalidesi ve kayınbabasının olduğu öğrenilmişti.

"FUHUŞ YAPARKEN HAMİLE KALDIM"

Gözaltına alınan çete lideri Özkan A.'nın eşi Kader A. yıllar önce babasının annesini öldürdüğünü kaydetti. Babası, annesini öldürünce cezaevine düştüğünü, kendilerine bakacak kimsenin olmadığını, annesi gibi kendisinin de fuhuş batağına düştüğünü belirterek, "Ben fuhuş yaparken hamile kaldım. Bir çocuğum oldu ancak babası kim bilmiyorum. Bu sırada Özkan A. ile tanıştım. O benim çocuğumu kabul etti. Ben de onunla birlikte yaşamaya başladım. Babam hala cezaevinde" dediği öğrenildi.

Polisin işlem yaptığı, aralarında Kader A.'nın da bulunduğu 12 kişi adliyeye sevk edilmiş, 8'i tutuklanmış, aralarında Kader A.'nın da bulunduğu 4 kişi ise adli kontrol ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kader A.'nın çocuğu ise yurda yerleştirildi.