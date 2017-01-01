Sırrı Süreyya Önder siyaseti bırakıyor

HDP'li Sırrı Süreyya Önder, Birgün gazetesine verdiği röportajda, aktif siyaseti bırakacağını açıkladı.
Bu dönemin son dönem olduğunu belirten Önder şu açıklamalarda bulundu:
"Evet, aktif siyasette son dönemim. Siyaseti sinemayla devam ettireceğim. Bitirdiğim üç senaryom var. Politik film alanında bu birikimle önemli üretimler yapabilmeyi ümit ediyorum."
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YORUMLAR 3
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Misafir 31 dakika önceşahtı şahbaz oldu izlemeyiz olur biter00
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Misafir 33 dakika önceSiyasetçi olarak cok hizmet ettinizde sinemacı olarakta yaparsınız artık00
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Misafir 37 dakika önceZATEN BİR İŞE YARADIĞI YOKTU ÇENEDEN BAŞKA00
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Misafir 42 dakika öncegerçek hayata siyaset Show yeri değil zaten . doğrusunu yap artisligine dön eyvallah.00
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Misafir 46 dakika önceolesiye kadar devlet maas verecek yazik milletin parasina00
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Misafir 47 dakika öncepkk lıların filmine ancak pkk lılar gider00
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