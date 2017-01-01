Sırrı Süreyya Önder siyaseti bırakıyor

HDP'li Sırrı Süreyya Önder, Birgün gazetesine verdiği röportajda, aktif siyaseti bırakacağını açıkladı.

Bu dönemin son dönem olduğunu belirten Önder şu açıklamalarda bulundu:

"Evet, aktif siyasette son dönemim. Siyaseti sinemayla devam ettireceğim. Bitirdiğim üç senaryom var. Politik film alanında bu birikimle önemli üretimler yapabilmeyi ümit ediyorum."