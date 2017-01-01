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Sırrı Süreyya Önder
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Sırrı Süreyya Önder siyaseti bırakıyor

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, siyasete sinemayla devam edeceğini açıkladı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:13:02 Güncelleme: 11:14:46

HDP'li Sırrı Süreyya Önder, Birgün gazetesine verdiği röportajda, aktif siyaseti bırakacağını açıkladı.

Bu dönemin son dönem olduğunu belirten Önder şu açıklamalarda bulundu:

"Evet, aktif siyasette son dönemim. Siyaseti sinemayla devam ettireceğim. Bitirdiğim üç senaryom var. Politik film alanında bu birikimle önemli üretimler yapabilmeyi ümit ediyorum."

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YORUMLAR 3
  • Misafir 31 dakika önce
    şahtı şahbaz oldu izlemeyiz olur biter
  • Misafir 33 dakika önce
    Siyasetçi olarak cok hizmet ettinizde sinemacı olarakta yaparsınız artık
  • Misafir 37 dakika önce
    ZATEN BİR İŞE YARADIĞI YOKTU ÇENEDEN BAŞKA
  • Misafir 42 dakika önce
    gerçek hayata siyaset Show yeri değil zaten . doğrusunu yap artisligine dön eyvallah.
  • Misafir 46 dakika önce
    olesiye kadar devlet maas verecek yazik milletin parasina
  • Misafir 47 dakika önce
    pkk lıların filmine ancak pkk lılar gider
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