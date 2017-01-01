Atatürk Havalimanı'nda köpek nedeniyle uçaklar pisti pas geçti

İstanbul Atatürk Havalimanı pistine nereden girdiği belli olmayan bir köpek rapor edilince iniş yapacak olan THY'ye ait 4 uçak pisti pas geçmek zorunda kaldı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın aktardığı bilgilere göre, Atatürk Havalimanı apronunda bir köpek nedeniyle hareketli anlar yaşandı. Bugün saat 10:50 sıralarında piste nereden girdiği belli olmayan bir köpek nedeniyle bazı uçaklar, Florya-Ataköy yönündeki pisti pas geçmek zorunda kaldı. 9 dakika süresince uçaklar iniş yapamadı.THY'nin Bombay,Mombasa, Milano ve Kopenhag'tan İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yapacak olan uçakları pisti pas geçti. Ekipler köpeği yakalama çalışması başlattı.



"MÜMKÜNSE İNELİM ARTIK YAKITIMIZ KALMADI"



Hava trafik kontrolörü bir pilota, "Köpek şu an içeride pist içerisinde siz yaklaşmaya devam edin indirmeye çalışacağız" anonsunda bulundu. Pilot ise, "Mümkünse inelim artık yakıtımız kalmadı direkt diverd edeceğim aksi takdirde" cevabını verdi. THY uçağı havada tur attıktan sonra sorunsuz iniş yaptı. Saat 11:00 sıralarında yeniden inişler yapılmaya başlandı.



KÖPEK TİMİ GÖREV YAPIYOR



Atatürk Havalimanı apronunda köpeklerin uçaklar için tehlikeye yol açmaması için DHMİ ekiplerinin oluşturduğu köpeklerle mücadele timi 24 saat görev yapıyor. Yakalanan köpekler barınaklara götürülürken, köpeklerin havalimanına girme ihtimalinin bulunduğu bölgelere 9 adet metal kafes yerleştirilmişti. 2015 yılında ekipler 90 köpek yakalamıştı.



THY UÇAĞI İNİŞTE KÖPEĞE ÇARPMIŞTI



Daha önce de Atatürk Havalimanı pistine giren köpekler nedeniyle hareketli anlar yaşanmıştı. Bir köpeğe, THY'nin Porto İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi uçağı çarpmıştı. Köpeğin öldüğü olayda pilot hava trafik kontrolörüne, "Köpeğe çarptık şu an pisti terk ediyoruz" bilgilendirmesinde bulunmuştu. Kaza nedeniyle havalimanında uçuş trafiği kısa bir süre aksamış 3 uçak pisti pas geçmek zorunda kalmıştı.

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