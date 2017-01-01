ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İstanbul
GÜNDEM

İstanbul'da dehşet anları

Dakikalarca intihara kalkışan eşini pencerede tutan adam, daha fazla dayanamayınca kadın metrelerce yükseklikten düşerek yere çakıldı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:43:20 Güncelleme: 13:31:48 İHA

İstanbul Beylikdüzü'nde yarı çıplak bir şekilde 8'inci katın penceresinden atlayarak intihara kalkışan kadını, sağır ve dilsiz olan kocası tutarak yukarıya çekmeye çalıştı. Ancak kadın metrelerce yükseklikten düşerek yere çakıldı. Görenlerin ve görüntüyü çekenin dehşeti yaşadığı o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA'nın haberine göre olay, dün saat 17.00 sıralarında Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 38 yaşındaki Ayşegül G., henüz bilinmeyen bir nedenle yaşadığı binanın 8'inci katının penceresinden atlayarak intihar etmek istedi. Yarı çıplak bir şekilde pencereye çıkan kadın, buradan kendini sarkıtmaya başladı. O esnada kadının sağır ve dilsiz olan kocası Ayhan G., eşini pencereden yakalayarak yukarıya çekmeye çalıştı. Dakikalarca eşini pencerede tutan adam, daha fazla dayanamayınca kadın metrelerce yükseklikten düşerek yere çakıldı.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Kadının düşmesinin ardından olay yerinde bulunan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan kadın yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hem görenlerin hem de çekenin dehşeti yaşadığı o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, pencerede sarkık vaziyette duran kadını kocası tutuyor. Adam eşini yukarıya çekmeye çalışırken, çevre binadaki vatandaşlar adama, "Bırakma" diye bağırıyor. Vatandaşlar durumunu şokunu yaşarken, kadın bir anda yere çakılıyor. Düşmenin şokuyla bir kadının ağladığı duyuluyor. Düşme sonrasında kadının eşyaları da ardından aşağıya düşüyor. Penceredeki kocası ise duvara vuruyor.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 2
  • Misafir 47 saniye önce
    adam sağırmış, niye bağırıyorlar bırakma diye anlamadım..
  • Misafir 4 dakika önce
    ağlayacaksan ne çekiyon ben sana üzüldüm açılçası
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bağcılar'da doğalgaz borusu patladı
GÜNDEM

Bağcılar'da doğalgaz borusu patladı
İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? (22 Mayıs 2017)
GÜNDEM

İstanbul'da elektrik kesintisi

Esenyurt'ta güpegündüz televizyon hırsızlığı!
GÜNDEM

Yok böyle rahatlık! Omuzlayıp götürdüler
Kadının dilediği saatte istediğini yapabilme özgürlüğünü kısıtladı
GÜNDEM

Bağdat Caddesi sapığına mahkemeden tarihi ceza!
İstanbul'da Sarallar'a operasyon
GÜNDEM

Sarallar'a operasyon! 3 kişi gözaltına alındı
Bağcılar'da kadına sopalı dayak kamerada
GÜNDEM

Yer: Bağcılar... Kızının gözü önünde saldırdılar
Çorum'da camisiz minare
GÜNDEM

BU DA CAMİSİZ MİNARE!
Denizli'de öğrencilerin kale keyfi acı sonla bitti
GÜNDEM

ACI SON! İÇİNDE ÜÇ GENÇ KIZ VARDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermeni temsilciye eleştiri
GÜNDEM

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ERMENİ TEMSİLCİYE ELEŞTİRİ
İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? (22 Mayıs 2017)
GÜNDEM

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Eski İçel Milletvekili Ekin Dikmen hayatını kaybetti
GÜNDEM

ESKİ İÇEL MİLLETVEKİLİ EKİN DİKMEN HAYATINI KAYBETTİ
Hangi üniversiteye kaç öğrenci kayıt oldu?
GÜNDEM

BU YIL HANGİ ÜNİVERSİTEYE KAÇ ÖĞRENCİ KAYDOLDU?