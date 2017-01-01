Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB), bilindiği üzere öğretmenlerin isteklerine bağlı olarak il içi atama fırsatı sunuyor. İl içi atama başvurusu yapmak isteyen öğretmenler merakla bu başvurunun nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki il içi atama başvurusu nasıl yapılır? MEBBİS il içi atama başvurusu ne zaman yapılıyor? İşte tüm detaylar...

İL İÇİ ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğretmenler, il içi atama başvurusu yapmak ve isteklerine bağlı olarak il içi yer değiştirmek için heyecanla MEB tarafından yayınlanacak olan paneli bekliyor. Yayınlanacak olan panel üzerinden öğretmenler başvurularını yapabilecekler.

Öğretmenlerin il içi atama başvurusu yapmak için kullanacağı panel henüz MEB tarafından duyurulmadı ancak kısa süre içinde il içi yer değiştirme başvuru paneli MEB tarafından yayınlanacak.

İL İÇİ ATAMA BAŞVURU KRİTERLERİ NELERDİR?

İl içi isteğe bağlı yer değiştirmelere;



1- Zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayan, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan,zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar veya bu yükümlülükten muaf tutulan öğretmenler ilesağlık ve eş durumu mazereti sebebiyle zorunlu çalışma yükümlülüğü erteleneceköğretmenlerden 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıllıkçalışma süresini tamamlayanlar, il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.



2- Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden;



a) 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında adaylık dâhil 3 yıl görev yapanlar,



b) 4, 5 ve 6’ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapanlardan bulunduklarıeğitim kurumunda 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar,



c) 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapanlardan başvurularınson günü itibarıyla adaylığı kaldırılmış olanlar 3 yıllık çalışma süresi şartı aranmadan,istemeleri hâlinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yerdeğiştirme isteğinde bulunabilecektir.



3- Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla zorunlu çalışmayükümlüğünü tamamlayacak olanlar istemeleri halinde il içinde 1, 2 ve 3’üncü hizmetalanlarındaki eğitim kurumlarına yer değişikliği isteğinde bulunabilecektir.



4- Üç yıllık sürenin hesabında öğretmenin;



a) Kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda sözleşmeli öğretmen veya asker öğretmenolarak geçirdiği süreler dâhil, fiilen öğretmen olarak geçirdiği süreler ile diğer eğitimkurumlarında ders okutmak üzere ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirildiğisüreler,



b) Hizmetin gereği olarak il içinde veya iller arasında yer değişikliği yapılanlardan yargıkararı gereğince eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmetsüreleri,



c) Görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması, eğitim kurumunda normkadro fazlası olmaları veya hizmetin gereği ve çeşitli nedenlere bağlı olarak idari tasarruflaistekleri doğrultusunda ya da resen görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin bulunduklarıeğitim kurumlarında ve daha önceki eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri birliktedeğerlendirilecektir.



5- İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, 26 Mayıs 2017 tarihidikkate alınarak belirlenecektir.



6- Halen görev yaptıkları eğitim kurumunda ihtiyaç ve norm kadro fazlası olan öğretmenlerile eğitim kurumlarında ikinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardanyöneticiliğe devam etmek istemeyenler, 3 yıllık çalışma şartı aranmaksızın yer değiştirmeisteğinde bulunabilecektir.



7- Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler,görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır; ancak,kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna dönen öğretmenlerden kadrolarının olduğu eğitimkurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içi yer değişikliği isteğindebulunabilecektir.



8- Başvurular, elektronik ortamda alınacaktır. Başvurular, sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü,ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bubirimlerin herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.



9- Yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların onaylanmasından veya reddedilmesindensırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinin yöneticileri yetkili ve sorumluolacaktır.

10- İl içinde yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçedışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumumüdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; eğitim kurumuyöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacaktır. Elektronik Başvuru Formlarınınçıktısı, formu onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenleredaha sonra imzalattırılacaktır.



11- İl içinde isteğe bağlı yer değiştiren öğretmenler, aynı dönemde iller arasında isteğe bağlıyer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır. Ancak bunlardan, il içinde yer değişikliğiyapıldıktan sonra mazeretleri oluşanlar, mazeret durumundan yer değiştirme isteğindebulunabilecektir. Başvuru yaparken öğretmenlerin, bu hususu göz önünde bulundurmalarıgerekmektedir.



12- Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formunayansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeribilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederekyanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve ilmillî eğitim müdürlüklerinden talep edecektir.



13- Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görevsüresi veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2017 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler,diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Yerdeğişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla görevinebaşlamayanların atamaları il millî eğitim müdürlüklerince iptal edilecektir.



14- İl içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenlerin hizmet süresininhesabında, daha önce görevli oldukları eğitim kurumlarında geçen hizmetleri de dikkatealınacaktır. Ancak bu durumdaki öğretmenler, 3 yıl geçmeden daha önce görev yaptıklarıeğitim kurumuna veya ilçeye atanmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır.



15- Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumuna ya da kadrolarınınbulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirmebaşvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebilecektir.

16- Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercihedebilecektir.



17- Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim TeknolojileriÖğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”,“Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü” ve“Bilgi Teknolojileri” mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercihedemeyecektir.



18- Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bütün alan öğretmenleri ile spor liseleri ve güzelsanatlar liselerinin görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenleri aynı tür eğitimkurumlarını isteyebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir.



19- Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görselsanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre sporliseleri ile güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beşyıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.



20- Doğrudan Bakanlık merkez teşkilâtına bağlı eğitim kurumlarında görev yapanöğretmenler, istemeleri halinde il içi yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.



21- İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkatealınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenliktekihizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğindevamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.



22- İl içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yerdeğiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Öğretmenlerin, başvuru yaparken bu hususu gözönünde bulundurmaları gerekmektedir. Ancak bunlardan, yer değiştirmelerigerçekleştirildikten sonra yürürlükteki yönetmelikte belirtilen mazeret durumlarından birioluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir.Ataması iptal edilenlerden önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, il içindeki diğer eğitim kurumlarında alanlarında boş bulunan norm kadrolara valiliklerceatanacaktır.



23- İl içi yer değiştirme başvuruları 22-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında alınacak; atamalarvaliliklerce 6 Haziran 2017 tarihine kadar sonuçlandırılacak ve ataması yapılanların ilişikkesme işlemleri 12 Haziran 2017 tarihinden itibaren başlatılacaktır.



24- Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüklerincegiderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa bildirilecektir. Yukarıdabelirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama veYer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri esas alınacaktır.