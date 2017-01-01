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Bağcılar'da doğalgaz borusu patladı

Patlamanın şiddetiyle alevler bir apartman boyu kadar yükselerek çevredekilere korkulu anlar yaşattı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:07:25 Güncelleme: 12:13:52 İHA

Bağcılar Dağyolu Caddesi üzerindeki alt yapı çalışmaları sırasında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamayla birlikte alevler metrelerce havaya yükselirken, yaşanan panik anları vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.

İHA'nın haberine göre, olay, saat 10.30 sıralarında Bağcılar Dağyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yapılan alt yapı çalışmaları sırasında, bir iş makinesi caddeden geçtiği esnada doğalgaz borusunu delerek patlattı. Patlamanın şiddetiyle alevler bir apartman boyu kadar yükselerek çevredekilere korkulu anlar yaşattı. Patlama esnasında yoldan geçen bir kamyonet ve iş makinesi yanarak hasar gördü. Çevredeki birçok esnafın dükkanında sanayi tüplerinin olması nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler doğalgaz hattının vanasını kapatarak alevlere müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yaşanan panik anları anbean vatandaş kamerasına yansıdı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

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