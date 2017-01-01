İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ, 22 Mayıs 2017 Pazartesi günü İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçelerle ilgili duyuru yayınladı. Elektrik kesintisi yaşanan ilçelerde birçok vatandaş elektiriğin ne zaman geleceği sorusunun cevaını arıyor. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? (22 Mayıs 2017) BEDAŞ'ın web sitesi üzerinden yaptığı açıklamayı haberimizde bulabilirsiniz.

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK? (22 Mayıs 2017)

İşte BEDAŞ tarafından yayınlanan planlı kesinti raporu;

- TELSİZLER Mh., ALAZ Sk., ATICI Sk., BEŞİK Sk., CANAN Sk., CEYLİN Sk., CİHANNUR Sk., DERNEK Cd., DUTLUK Cd., EKMEKÇİ Sk., HORA Sk., İKİZLER Sk., KEMER HATUN Sk., ÖZDENİZ Sk., TALATPAŞA Cd., TAŞKAYA Sk., ÜLKÜMEN Sk., ULU Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 15:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6141-9197)



- TELSİZLER Mh., ALAZ Sk., BAĞIM Sk., BAKIM Sk., BALKON Sk., BALTA Sk., ESKİ BELEDİYE Cd., BENEK Sk., BEŞİK Sk., BOĞAZKALE Sk., BOZKIRAN Sk., CANAN Sk., TALATPAŞA Cd., ÜLKÜMEN Sk., ULU Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 18:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6142-9569)



- HAMİDİYE Mh., AKŞEMSETTİN Sk., BATUHAN Sk., BURAK Sk., DİLAVER Sk., HIZIR Sk., NAR Sk., SAKİN Sk., SERDAR Sk., ŞEHNAZ Sk., VEYSEL KARANİ Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6138-9024)



- FEVZİ ÇAKMAK Mh., 790. Sk., 789/1. Sk., 789. Sk., 791. Sk., 792. Sk., 774. Sk., 773. Sk., 778. Sk., 777. Sk., 779. Sk., 793. Sk., 794. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6169-28329)



- FEVZİ ÇAKMAK Mh., 803. Sk., 801. Sk., 774. Sk., 774/1. Sk., 802. Sk., 788. Sk., 789/1. Sk., 789. Sk., 790. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6170-29498)



- TUNA Mh., 733. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6181-18296)



- HAMİDİYE Mh., AKŞEMSETTİN Sk., ALP Sk., DİLAVER Sk., FAZİLET Cd., HİCRAN Sk., NAR Sk., NİZAM Sk., PELİN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 12:00-14:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6140-9206)



- KANARYA Mh., BOZDOĞAN Cd., NEHİR Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 08:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6206-11635)



- YEŞİLKENT Mh., ATATÜRK Cd., BALIK YOLU Cd., BİRLİK Cd., ATİLLA İLHAN Cd., ARDIÇLI LEYLEK Sk., GAZİ Cd., KAZIM KARABEKİR Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında BALIKYOLU Mh., CEYLAN Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6189-20644-20678)



- BÜYÜKDERE Mh., DEREİÇİ BAĞLAR YOLU Sk., ESMA HANIM ÇIKMAZI Sk., YAĞMUR ÇIKMAZI Sk., YİĞİT ÇIKMAZI Sk., YOLCU ÇIKMAZI Sk., KAZIM KARABEKİR PAŞA Mh., SIRMACILAR Sk., BAHÇEKÖY YENİ Mh., AKÇAKOCA Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6208-4118)



- YENİKÖY Mh., FERAHEVLER Mh., TARABYA Mh., İSTİNYE Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 00:01-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6215-4001)



- KAYABAŞI Mh., EMİR SULTAN Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6223-12645)



- BOSTAN Mh., DİLBAZ Sk., KAŞKAVAL Sk., KURDELA Sk., KÜÇÜK ODALAR Sk., SERDAR ÖMERPAŞA Cd., YAYA KÖPRÜSÜ Sk., BÜLBÜL Mh., ATLI ASES Sk., BÜYÜK KIRLANGIÇ Sk., DEREOTU Sk., DİP Sk., GÖLBAŞI Sk., GRANİT Sk., HAVA HOŞ Sk., IRMAK Cd., KAPANCA Sk., KARACA Sk., KARPUZ Sk., KAVUNCU HASAN Sk., KILBURNU Sk., KURTULDU Sk., LEMAN Sk., MISIR BUĞDAYI Sk., PAŞA BAKKAL Sk., SAKIZ AĞACI Cd., SERDAR ÖMERPAŞA Cd., TAKSİM ÇEŞMESİ Sk., TURAN Cd., VİŞNECİ Sk., YENİ KAFA Sk., ZABITA Sk., KOCATEPE Mh., KÜÇÜK MUMHANE Sk., IRMAK Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6241-3286)



- MERKEZ Mh., ESEN Sk., FERİKÖY FIRIN Sk., İYİNİYET Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6242-3396)



- CUMHURİYET Mh., SİLAHŞÖR Cd., YENİ YOL Sk., MERKEZ Mh., AKAR Cd., ÖZKONAK Sk., SİLAHŞÖR Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında HACIAHMET Mh., DALFES Sk., HORTUMCU Sk., KABADAYI Sk., YOKUŞBAŞI Sk., YENİŞEHİR Mh., AYLIKÇI Sk., GÜLLECİ Sk., HORTUMCU Sk., IRMAK Cd., MİRMİRAN Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6243-3541)



- ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM Mh., AÇIK DENİZ Sk., DEFNE Sk., UĞUR MUMCU Bul., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6244-1325)



- ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM Mh., UĞUR MUMCU Bul., PALMİYE Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6245-1324)



- AYVANSARAY Mh., ÇINÇINLI ÇEŞME Sk., PÜSKÜLLÜ Cd., SİNANAĞA ÇEŞMESİ Sk., KIRKAMBAR Sk., ESNAF LONCASI Sk., DÖKMECİ İBRAHİM Sk., MAHKEMEALTI Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6262-2127)



- FATİH Mh., BOĞAZİÇİ Cd., ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ Cd., KAKTÜS 2 Sk., SAİT FAİK ABASIYANIK Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6280-22100)



- FATİH Mh., BOĞAZİÇİ Cd., ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ Cd., KAKTÜS 2 Sk., FATİH NAMIK KEMAL Sk., HALİDE EDİP ADIVAR Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6255-22100)



- MERKEZ Mh., AYDEDE Sk., ABDİ İPEKÇİ Cd., PERTEV PAŞA Sk., GENÇ OSMAN Cd., POSTA Cd., SİPAHİ Sk., SANAYİ Mh., MALAZGİRT Cd., YEŞİL YURT Sk., ADEM YAVUZ Sk., İSTİKLAL Sk., PİYALE Sk., HIZIR REİS Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6259-595)



- TOPKAPI Mh., URBAN Sk., UN DEĞİRMENİ Sk., BİCAN BAĞCIOĞLU YOKUŞU Sk., EMECE Sk., EMİN MOLLA Sk., ŞEYHÜLİSLAM Sk., BİROL Sk., FATMA SULTAN CAMİİ Sk., ETHEM EFENDİ Sk., MARİFETNAME Sk., SULUKULE Cd., TATLIPINAR Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6261-2208)



- BAĞLARÇEŞME Mh., 1196. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6283-20405 dp :9)



- ALİPAŞA Mh., ULUĞBEY Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6300-26432)



- ALİPAŞA Mh., ULUĞBEY Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6304-26335)



- GÜMÜŞYAKA Mh., PEKGÖZ Cd., BAĞDAT Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(6303-25792)