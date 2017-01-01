Denizli'de öğrencilerin kale keyfi acı sonla bitti

Denizli'nin Honaz ilçesindeki kaleden dönen öğrenciler, 30 metrelik uçuruma yuvarlandı, 1 kişi öldü 2 kişi ağır yaralandı.

İHA'nın haberine göre olay, saat 04.00 sıralarında Honaz ilçesindeki Kale'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Emre K., üniversitede okuyan 3 kız arkadaşını yanına alarak, otomobille kaleye çıktı. Gençler, burada saat 04.00 sularına kadar kaldı. Dönüş yolunda otomobil arıza yapınca sürücü Emre K., inerek otomobili itmeye başladı. Otomobil tam o sırada çalıştı ve içindeki üç kızla beraber 30 metrelik yüksekliğindeki kaleden uçuruma yuvarlandı.

Yuvarlanan otomobilde bulunan Kader Güldaş olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan Fatma Nur Bağbakan ve Ayşegül Öner ağır yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olan Fatma Nur Bağbakan ve Ayşegül Öner Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken, olay yerinde hayatını kaybeden Kader Güldaş'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Otomobili sürücüsü Emre K., gözaltına alındı ve sorgusuna devam edildiği bildirildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.