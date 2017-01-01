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İzmir'de park halindeki araç bir anda alev aldı!

İzmir'in Yeşilyurt semtinde park halindeki aracın bir anda alev alması kameraya böyle yansıdı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:48:34 Güncelleme: 14:01:49 HABERTURK.COM

İzmir'in Karabağ ilçesinin Yeşilyurt semtinde park halindeki aracın bir anda alev alması Haberturk.com WhatsApp Hattı'na gelen video ile gözler önüne serildi.

ARACIN ALEV ALMASI KAMERADA
Görüntülerde; park halindeki aracın kaputundan dumanlar çıktığı görülüyor. Dumanların çıktığını gören bir kadın komşulara haber veriyor. İtfaiye ekiplerine ve aracın sahibine haber veren komşular kendi imkanları ile yangına müdahale etmeye çalışıyor.

YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ İLE MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI!
Bir vatandaşın yangın söndürme tüpü ile aracı söndürmeye çalışması kameraya yansıdı. Bu sırada etraftaki diğer araçlarda olay yerinden uzaklaştırıldı. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

PARK HALİNDEYKEN ALEV ALDI
Çalışır halde olmayan aracın neden yandığı bilinmezken, araçta maddi hasar meydana geldi. Olayda yaralanan olmadı.

 

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