Atatürk anıtına baltayla saldıran kişiyi linçten zabıta kurtardı

Adapazarı'nda Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nın etrafına tiner döküp ateşe veren, ateşin sönmesinin ardından elindeki balta ile anıta vuran kişi vatandaşlarca linç edilmeye çalışıldı.
DHA'nın haberibe göre, saldırgan meydandaki zabıta karakoluna alınırken, vatandaşlar zabıta karakolunun önünde toplanınca polis önlem aldı. Çevik Kuvvet ve Özel Harekat ekiplerinin önlem almasının ardından saldırgan zabıta karakolundan çıkarılarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
DAHA ÖNCE DE SALDIRMIŞ
Gözaltına alınan kişinin psikolojik tedavi gören 37 yaşındaki M. F. T. olduğu belirlendi. M. F.T.'in 18 Mart 2010 tarihinde de meydanda bulunan anıta balta ile saldırdığı, anıta boya ile 'Yeter, Kudüs Çanakkale' yazdığı belirlendi.
Şahsın bipolar bozukluk teşhisi ile tedavi gördüğü öğrenildi. Adapazarı'nda yaşayan şahsın gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.
VALİ HÜSEYİN AVNİ COŞ AÇIKLAMA YAPTI
Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş olayla ilgili olarak, "Görgü şahitlerinden bilgi aldık. Yakalandı, hakkında yasal işlem başlatıldı. Bu şahsı yakalamak için çaba gösteren vatandaşlarımızdan birkaç kişinin yaralandığını öğrendik. Olaya tüm yönleriyle bakılıyor. İlk belirlemelere göre 2010 yılında benzer bir hadiseyi gerçekleştirmiş. Bundan dolayı hakkında devam eden soruşturma var. Rahatsızlığının olduğu yönünde raporu var. Bu bilgiler çerçevesinde soruşturma yapılıyor. Olayın gerisinde herhangi bir kişi var mıdır, yok mudur araştırılıyor. Suriyeli olduğu yönünde söylentiler var. Bunlar doğru değil. Türk vatandaşı" dedi.
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Misafir 5 dakika önceArkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.00
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Misafir 7 dakika öncene hikmetse, bütün cemaatler Atatürk düşmanı, ama sanıldığı gibi dinsiz olduğu için değil, türk milliyetçisi olduğu için düşmanlar.00
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Misafir 8 dakika önceAvni baba çözer şimdi . kulağını çekip aşması lazım deliyi. Ataya kalkan eller kırılsın!00
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Misafir 10 dakika öncebir nesil, Atatürk ve cumhuriyet düşmanı, yani vatan haini olarak yetiştiriliyor...00
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Misafir 13 dakika öncebirileri yine ortalığı karıştırma peşinde namussuzlar her yolu deniyorlar...00
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Misafir 14 dakika önceDarbecilerin hala operasyon güçlerini kaybetmediklerini ve halkı manipüle edebileceklerini bu olayla gösterdiler ve ne tesadüftür ki darbeci takımı hakim huzuruna bugün çıkıyor.00
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Misafir 18 dakika önceMUSTAFA KEMAL OLMASAYDI BİZDE OLAYACAKTIK00
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Misafir 19 dakika önceYAŞAAAAAAAAA MUSTAFA KEMAL PAŞA ÇOK YAŞAAAA30
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Misafir 20 dakika öncemeczup ve zındık00
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Misafir 20 dakika öncemadm.bu kafar aroza birakmayon.disariya atin bir.kogusa lalsin00
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Misafir 21 dakika öncebilerek ve kasıtlı yapılan şeyler.dikkatli olup galyana gelmemekte fayda var.00
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Misafir 23 dakika öncekimse atatürkü sevmek zorunda değil fikirlerini benimsemekte zorunda değil ancak onun ve silah arkadaşlarının kurduğu vatanda yaşayıp ekmeğini yiyorsan atatürke silah arkadaşlarına devletine bayrağına milli değerlerine saygı duymayan saldıran kim varsa müebbet yemeli vatandaşlıktan çıkartılmalıdır yoksa ne birlik kalır ne dirlik kalır öyle ya da böyle sevsekte sevmesekte nolursa olsun vatanımıza milletimize atalarımıza bayrağımıza ve devletimize sahip çıkmak boynumuzun borcur her ne görüşte olursak olalım bunlar bizi bir yapan unsurlardır biz bizi ayrıştırmazsak yıkmazsak ötekileştirmezsek rabbimin izniyle kimseninde gücü yetmedi bundan böyle yetmezde nurlar içinde yatın büyük atatürk ve tüm kahraman şehitlerimiz00
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Misafir 3 dakika öncekatılıyorum. bir kemalistim ama onu hiç kimse sevmek zorunda değil. saygı duymak zorunda da değil. ama onun hakkında iftira atmak, anısına zarar vermeye çalışmak ayıptır, aymazlıktır. böyle saçma sapan şeyler yapmak yapanlara değil dış düşmanlara yarar. bunu yapanlar ancak maşa olur.00
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Misafir 26 dakika öncebunlar provakosyon!! samini inançlı insanların yapacağı şeyler degil...altını araştırsan sünnetsizlerin talimatı olduğu ortaya çıkar..nokta!00
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Misafir 29 dakika önceyazık anıta bile birşey yapamayan biçare tiner balta yine anıt orada füze ile denesin birde00