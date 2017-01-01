Atatürk anıtına baltayla saldıran kişiyi linçten zabıta kurtardı

Adapazarı'nda Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nın etrafına tiner döküp ateşe veren, ateşin sönmesinin ardından elindeki balta ile anıta vuran kişi vatandaşlarca linç edilmeye çalışıldı.

DHA'nın haberibe göre, saldırgan meydandaki zabıta karakoluna alınırken, vatandaşlar zabıta karakolunun önünde toplanınca polis önlem aldı. Çevik Kuvvet ve Özel Harekat ekiplerinin önlem almasının ardından saldırgan zabıta karakolundan çıkarılarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



DAHA ÖNCE DE SALDIRMIŞ

Gözaltına alınan kişinin psikolojik tedavi gören 37 yaşındaki M. F. T. olduğu belirlendi. M. F.T.'in 18 Mart 2010 tarihinde de meydanda bulunan anıta balta ile saldırdığı, anıta boya ile 'Yeter, Kudüs Çanakkale' yazdığı belirlendi.

Şahsın bipolar bozukluk teşhisi ile tedavi gördüğü öğrenildi. Adapazarı'nda yaşayan şahsın gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

VALİ HÜSEYİN AVNİ COŞ AÇIKLAMA YAPTI

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş olayla ilgili olarak, "Görgü şahitlerinden bilgi aldık. Yakalandı, hakkında yasal işlem başlatıldı. Bu şahsı yakalamak için çaba gösteren vatandaşlarımızdan birkaç kişinin yaralandığını öğrendik. Olaya tüm yönleriyle bakılıyor. İlk belirlemelere göre 2010 yılında benzer bir hadiseyi gerçekleştirmiş. Bundan dolayı hakkında devam eden soruşturma var. Rahatsızlığının olduğu yönünde raporu var. Bu bilgiler çerçevesinde soruşturma yapılıyor. Olayın gerisinde herhangi bir kişi var mıdır, yok mudur araştırılıyor. Suriyeli olduğu yönünde söylentiler var. Bunlar doğru değil. Türk vatandaşı" dedi.



