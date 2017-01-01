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Bodrum'da hırsızlık yapılan caminin imamından tepki

Cami imamı görüntüleri paylaşarak, "İnsanların ibadet etmesi için döşenen bu halıya tenezzül eden bu zibidileri teşhir edip, daha olabilecek büyük hırsızlıkları önleme amacıyla sosyal medyaya duyurulur" dedi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:04:43 Güncelleme: 15:17:40 DHA

Bodrum'da kilim ve halıları çalınan caminin 30 yıllık imamı Yüksel Kılınçaslan, güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlığı sosyal medya hesabından paylaştı.

DHA'nın haberine göre, Eskiçeşme Mahallesi'ndeki Tepecik Camii'nin imamı, evli ve iki çocuk babası Yüksel Kılınçaslan, bu sabah geldiği ibadethanede, dış bölüme serilerek kullanılan kilim ve halıların çalındığını görünce şaşkına döndü. Kılınçaslan, güvenlik kameralarını izlediğinde iki kişinin gece yarısı gelerek caminin önündeki kilim ve halıları çaldığını gördü. Konudan haberdar edilen polis, hırsızların kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

"PRİM VERMEYELİM"

Görüntüleri Facebook hesabından paylaşarak hırsızları teşhir eden Kılınçaslan, "Tarihi camimizde, geceleri mağdur olmadan ibadetlerini yapsınlar diye camimizin girişine döşemiş olduğumuz halının başına gelenlere bakın görün ibret alın. Belki bunu basit görenler olabilir ama insanların ibadet etmesi için döşenen bu halıya tenezzül eden bu zibidileri teşhir edip, daha olabilecek büyük hırsızlıkları önleme amacıyla sosyal medyaya duyurulur. Lütfen paylaşalım, prim vermeyelim" diye yazdı.


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