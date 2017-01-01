Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, toplamda 2 bin 500 personel alımı yapacağını bildirdi. Müjdeli haber Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'ten geldi. İşte Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2500 personel alımı hakkında detaylar...

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2500 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Twitter üzerinden attığı tweetlerle personel alımı bekleyen vatandaşlara müjdeli haberi veren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Personel alımı hususunda Maliye Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmelerde belirli bir aşamaya vardığımızın müjdesini vermek istiyorum. Bakanlık olarak inşallah bir hafta içinde belirli bir oranda personel alımı için süreci başlatmış olacağız. Şimdiden hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı.

— Faruk Çelik (@farukcelikcomtr) May 22, 2017

— Faruk Çelik (@farukcelikcomtr) May 22, 2017

Böylece Bakan Faruk Çelik'in de belirttiği gibi 2 bin 500 personel alımı için Maliye Bakanlığı ile görüşmeler tamamlandı ve kısa bir süre içerisinde alımlar başlayacak.

Aynı zamanda yapılacak personel alımında ziraat mühendisi, gıda mühendisi ve veteriner alımı da kapsanacak. Öte yandan alınacak personeller sözleşmeli bir şekilde çalışacak.

Vatandaşlar, şimdi de personel alımının yapılacağı tarihi bekliyor...