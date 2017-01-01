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Başbakan Binali Yıldırım: Domates bu ilişkilerin sembolüne dönüştü

Gürcistan ziyareti öncesi açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Rusya'nın 'domates yasağı'yla ilgili olarak "Domates bu ilişkilerin sembolüne dönüştü, aslında domates dışında hemen hemen her konuda ciddi ilerleme sağlandı" dedi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:21:26 Güncelleme: 17:54:15 HABERTURK.COM

Başbakan Binali Yıldırım, Gürcistan ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu. Rusya ile ekonomik ilişkiler konusunda yasaklara yönelik soruyu yanıtlayan Başbakan Yıldırım, "Domatesle ilgili biraz daha zamana ihtiyaç var. Mevsimsel ithalata izin verilmesi yoluyla ilk adım atılmış oldu. Mevsimsel talepler, ihtiyaçlar dikkate atılarak bir adım atılabilecek. Daha sonra da tamamen bu konunun çözülmesi için gerekli girişimler devam edecek" dedi.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

"Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, artık bitirilme aşamasına gelmiştir. Bu yıl bitmeden inşallah bu hatta tren çalıştırmaya başlayacağız. Böylece geçtiğimiz hafta Çin'de yapılan Orta Koridor Bir Yol Bir Kuşak Projesi'nin önemli bir halkasını, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan olarak tamamlamış oluyoruz."

"Serbest ticaret anlaşmasını imzaladığımız 2007 yılından bu tarafa da 10 yıldır Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı durumundayız. Yakın işbirliğimizin önümüzdeki dönemde de devam edeceğine inancımız tamdır. Ahıska Türkleri, keza ortak gündemimizdeki önemli konulardan bir diğeridir. Gürcü makamları ile yakın temasımız sürüyor. Ziyaretim vesilesiyle ayrıca Gürcistan Cumhurbaşkanı ile de görüşme fırsatımız olacak. Gürcistan'da faaliyet gösteren iş adamları ile de bir araya geleceğiz. Güçlü bir ekiple bu ziyareti gerçekleştiriyoruz." 

RUSYA İLE YASAKLAR

"Bugün KEİ'nin bir toplantısı oldu. 12 ülkeden devlet başkanları katıldı ve burada bölgesel işbirliği değerlendirildi. Rusya Başbakanı Medvedev'le bir araya geldik. Uçak krizinden sonra normalleşme sürecinde yeni bir adım daha attık. Normalleşmeyi esas birçok kısıtlama tamamen kaldırılmış durumda. Müteahhitlik hizmetleri, seyahat acentası, kamu ihaleleri gibi 6 alanda yasak Mayıs ayı içerisinde kaldırılmak kararı alınmıştır. Türk personel çalıştırılmasına getirilen kısıtlamalar da kaldırılmıştır."

HANGİ YASAKLAR KALDIRILACAK?

"Vize konusunda öncelikle uçuş personeli ve hizmet pasaportuna yönelik vizeler mayıs ayında kaldırılmış olacaktır. Diğer konular iki ülkenin içişleri bakanları arasında görüşülecek.  Biber, patlıcan, marul, kabak ve bal kabağı ithalatının yeniden başlaması için görüşmelere devam edilecek." 

DOMATES YASAĞI DEVAM EDECEK Mİ?

"Domates bu ilişkilerin sembolüne dönüştü, aslında domates dışında hemen hemen her konuda ciddi ilerleme sağlandı. Domates konusunda hassasiyetimizi de onlara ilettik. Domatesle ilgili biraz daha zamana ihtiyaç var. Mevsimsel ithalata izin verilmesi yoluyla ilk adım atılmış oldu. Mevsimsel talepler, ihtiyaçlar dikkate atılarak bir adım atılabilecek. Daha sonra da tamamen bu konunun çözülmesi için gerekli girişimler devam edecek. Rusya da kendi tarım sektörünü, üretim imkanlarını da kollamak ihtiyacı duyuyor. Kısıtlamaların miktarı çok azalmıştır." 

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