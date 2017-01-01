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Bursa'da eşini öldüren adam, jandarmaya çocuklarını sordu

İlk ifadesinde, "Ailevi nedenlerden dolayı eşimi öldürdüm" diyen Cihan E., bugün adliyeye sevk edildi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:24:34 Güncelleme: 17:29:23 DHA

Bursa'nın İnegöl İlçesi'ndeki evinde 2 küçük kızını yan odaya kapattıktan sonra 23 yaşındaki eşi Hatice E.'yi başından tabancayla vurarak öldürdüğü iddasıyla gözaltına 36 yaşındaki Cihan E., adliyeye sevk edildi. Şüphelinin sürekli olarak jandarmaya çocuklarını sorduğu öğrenildi.

DHA'nın haberine göre, İnegöl İlçesi'nin Hasanağa Mahallesi'nde oturan ve eşinin ailesiyle arası açık olduğu ileri sürülen Cihan E., dün saat 07.00 sıralarında, eşi Hatice E. ile tartıştı. Gürültü üzerine kalkan kızlarını oturma odasında koyup kapıyı kapatan Cihan E., iddiaya göre yatak odasında bulunan eşi Hatice E.'yi ruhsatsız tabancasıyla başına yakın mesafeden ateş ederek öldürdü. Cinayet sonrası cep telefonu ile aynı mahallede oturan akrabalarına haber veren E., tabancayı dereye atıp jandarmaya teslim oldu. Gelen E.'nin akrabaları, evlerinin oturma odasında oynayan ve yaşananlardan habersiz olan 5 yaşındaki S. ve 3 yaşındaki E. kardeşleri evden uzaklaştırırken, Hatice E.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

ÇOCUKLARINI SORDU

Cihan E.'nin dereye attığı tabanca İnegöl İtfaiye ekipleri tarafından bulunup jandarmaya teslim edildi. İlk ifadesinde, "Ailevi nedenlerden dolayı eşimi öldürdüm" diyen Cihan E., bugün adliyeye sevk edildi. Zanlının adliyeye sevkini görüntülemeye çalışan basın mensuplarına zanlının yakınları saldırı girişiminde bulundu.

Bu arada Cihan E.'nin jandarmada kaldığı süre içersinde sürekli olarak evde bıraktığı çocuklarının durumunu sorduğu öğrenildi.


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