Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

Trabzon Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın yurdun doğu bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.