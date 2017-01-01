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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cevdet Sunay mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ı vefatının yıl dönümünde saygıyla anıyorum

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 19:43:09 Güncelleme: 19:45:07 DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5.Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın vefat yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

DHA'nın haberine göre Cumhurbaşkanlığı basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın vefat yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ı vefatının yıl dönümünde saygıyla anıyorum." ifadelerini kulllandı.

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