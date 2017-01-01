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Kandil'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk tespitlere göre, 4 terörist etkisiz hale getirildi, iki silah mevzisi imha edildi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 20:11:47 Güncelleme: 20:47:05 AA

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk tespitlere göre, 4 terörist etkisiz hale getirildi, iki silah mevzisi imha edildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine bugün 14.50-15.15 saatleri arasında hava harekatı düzenlendi.

Bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaranın ateş altına alındığı harekatta, ilk tespitlere göre 4 teröristin etkisiz hale getirildi, bir mağaranın yanındaki iki silah mevzisi imha edildi.

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