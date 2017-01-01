ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Van
GÜNDEM

Van'da el yapımı patlayıcılar yakalandı

Van'da düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerce 8 tüp kullanılarak hazırlanmış 3 el yapımı patlayıcı imha edildi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 22:03:21 Güncelleme: 22:05:52 AA

Van'ın Başkale ilçesinde teröristlerce hazırlanmış 3 el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçenin Güroluk Mahallesi kırsal alanında jandarma ekiplerince yürütülen "Şehit Jandarma Er Cevat Dalgıç Operasyonu"nda 8 tüp kullanılarak hazırlanmış 3 ayrı el yapımı patlayıcı bulundu.

Patlayıcılar olay yerinde imha edildi.

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için terörle mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
BM İyi Niyet Elçisi Nadia Murad'dan Suriye çağrısı
GÜNDEM

BM İyi Niyet Elçisinden Suriye çağrısı
Kandil'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

Kandil'e hava harekatı! 4 terörist öldürüldü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cevdet Sunay mesajı
GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cevdet Sunay mesajı
Çocukları için yeniden yarattı
GÜNDEM

Çocukları için yeniden yarattı
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı
GÜNDEM

Meteorolojiden o illere sağanak yağış uyarısı
Hatay'da 3 ilçe özel güvenlik bölgesi ilan edildi
GÜNDEM

Hatay'da 3 ilçe özel güvenlik bölgesi ilan edildi

İzmir'de dolandırılan Romanlardan eylem
GÜNDEM

100 MİLYON LİRA DOLANDIRILDILAR!
Kandil'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

KANDİL'E HAVA HAREKATI! 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cevdet Sunay mesajı
GÜNDEM

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN CEVDET SUNAY MESAJI
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı
GÜNDEM

METEOROLOJİDEN O İLLERE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Van'da el yapımı patlayıcılar yakalandı
GÜNDEM

VAN'DA EL YAPIMI PATLAYICILAR YAKALANDI
Çocukları için yeniden yarattı
GÜNDEM

ÇOCUKLARI İÇİN YENİDEN YARATTI