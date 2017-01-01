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Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dan terörle mücadele açıklaması

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Denizkurdu 2017 Tatbikatı'na katıldı

23 Mayıs 2017 Salı, 09:08:48 Güncelleme: 09:15:49 AA

Denizkurdu 2017 Tatbikatı'na katılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, terörle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, "Teröristle mücadele harekatı PKK/PYD/YPG’nin yanı sıra FETÖ ve DEAŞ terör örgütleriyle de en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir." dedi.

DENİZKURDU 2017 TATBİKATI

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu'nun; Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele'nin sevk ve idaresinde 13 Mayıs 2017 tarihinden itibaren, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de icra edilmekte olan "Denizkurdu-2017" Tatbikat faaliyetlerini yerinde denetlemek maksadıyla, 22 Mayıs 2017 günü akşam saatlerinde Ege'de bulunan Sancak Gemisi TCG Kemalreis'e gittiği kaydedildi.

Açıklamaya göre; Akar, tatbikat faaliyetleri kapsamında gece boyunca icra edilen harekata hazırlık eğitimlerini ve su üstü atışlarını izledi, müteakiben ilgili birlik ve komutanlarla eğitim faaliyetlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Akar ve beraberindeki heyet geceyi denizde geçirdi.

Tatbikatta bugün 19 ülkeden 21 yabancı askeri ataşenin de katılımlarıyla; "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetleri kapsamında muhtelif deniz eğitimleri ile güdümlü mermilerin de kullanılacağı fiili atış eğitimlerinin icra edileceği kaydedildi.

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