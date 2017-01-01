Adil Öksüz’ü serbest bırakan hakim tutuklandı

15 Temmuz darbe kalkışmasının kilit isimlerinden firari sanık Adil Öksüz’ü serbest bıraktıktan sonra meslekten ihraç edilen ve daha sonra da hakkında yakalama kararı çıkartılarak elektronik kelepçeyle ev hapsine alınan eski hâkim Çetin Sönmez tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde Muğla’da yakalandıktan sonra Ankara’da mahkemeyi çıkarılan Sönmez ‘itirafçı’ olmuş, Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği ev hapsine alınmasına karar vermişti. Soruşturma Savcısı Mahmut Tamöz’ün dün karara yaptığı itirazı değerlendiren bir üst hâkimlik, Sönmez’in tutuklanmasına hükmetti. Sönmez, Sincan Cezaevi’ne gönderildi.