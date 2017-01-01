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Çetin Sönmez
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Adil Öksüz’ü serbest bırakan hakim tutuklandı

Muğla’da yakalandıktan sonra Ankara’da mahkemeyi çıkarılan Sönmez ‘itirafçı’ olmuş, Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği ev hapsine alınmasına karar vermişti

23 Mayıs 2017 Salı, 10:01:42 Güncelleme: 10:05:49 HABERTURK.COM

15 Temmuz darbe kalkışmasının kilit isimlerinden firari sanık Adil Öksüz’ü serbest bıraktıktan sonra meslekten ihraç edilen ve daha sonra da hakkında yakalama kararı çıkartılarak elektronik kelepçeyle ev hapsine alınan eski hâkim Çetin Sönmez tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde Muğla’da yakalandıktan sonra Ankara’da mahkemeyi çıkarılan Sönmez ‘itirafçı’ olmuş, Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği ev hapsine alınmasına karar vermişti. Soruşturma Savcısı Mahmut Tamöz’ün dün karara yaptığı itirazı değerlendiren bir üst hâkimlik, Sönmez’in tutuklanmasına hükmetti. Sönmez, Sincan Cezaevi’ne gönderildi.

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YORUMLAR 8
  • Misafir 12 dakika önce
    adil öksüzü halen yakalayamadık bu adam kilit bir adam istihbarat nasıl işliyor acaba görüntü yokmu
  • Misafir 19 dakika önce
    tepkilerin önüne geçmek için olmasın...
  • Misafir 20 dakika önce
    Nerdeyse 1 yıl geçecek,hiç kimsenin kesinleşmiş cezası halen belli olmadı,katiller daha yeni yargılanmaya başlanıyor.Çok kötü çooook.
  • Misafir 20 dakika önce
    bu uzun süren bir birliktelikten sonra, ben sen kavgasıyla yaşanan süreçte, ülkede adaletin ve demokrasinin olmadığının en büyük kanıtıdır.
  • Misafir 29 dakika önce
    topbaş'ın bi damadı vardı, ne oldu ona?
  • Misafir 43 dakika önce
    Atı alan Üsküdar'ı geçtikten sonra...
  • Misafir 47 dakika önce
    Fetö neden evlenmedi? gerek yoktu ki. bunların babası olduğuna göre.... Fetö nün çocukları
  • Misafir 53 dakika önce
    Kadir Topbaş'ın damadını serbest bırakan hakimde tutuklansın. adalet adil olmalıdır..
  • Misafir 55 dakika önce
    Trajikomik. ...
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