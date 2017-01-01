Adil Öksüz’ü serbest bırakan hakim tutuklandı

15 Temmuz darbe kalkışmasının kilit isimlerinden firari sanık Adil Öksüz’ü serbest bıraktıktan sonra meslekten ihraç edilen ve daha sonra da hakkında yakalama kararı çıkartılarak elektronik kelepçeyle ev hapsine alınan eski hâkim Çetin Sönmez tutuklandı.
Geçtiğimiz günlerde Muğla’da yakalandıktan sonra Ankara’da mahkemeyi çıkarılan Sönmez ‘itirafçı’ olmuş, Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği ev hapsine alınmasına karar vermişti. Soruşturma Savcısı Mahmut Tamöz’ün dün karara yaptığı itirazı değerlendiren bir üst hâkimlik, Sönmez’in tutuklanmasına hükmetti. Sönmez, Sincan Cezaevi’ne gönderildi.
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YORUMLAR 8
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Misafir 12 dakika önceadil öksüzü halen yakalayamadık bu adam kilit bir adam istihbarat nasıl işliyor acaba görüntü yokmu00
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Misafir 19 dakika öncetepkilerin önüne geçmek için olmasın...00
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Misafir 20 dakika önceNerdeyse 1 yıl geçecek,hiç kimsenin kesinleşmiş cezası halen belli olmadı,katiller daha yeni yargılanmaya başlanıyor.Çok kötü çooook.00
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Misafir 20 dakika öncebu uzun süren bir birliktelikten sonra, ben sen kavgasıyla yaşanan süreçte, ülkede adaletin ve demokrasinin olmadığının en büyük kanıtıdır.00
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Misafir 29 dakika öncetopbaş'ın bi damadı vardı, ne oldu ona?00
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Misafir 43 dakika önceAtı alan Üsküdar'ı geçtikten sonra...00
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Misafir 47 dakika önceFetö neden evlenmedi? gerek yoktu ki. bunların babası olduğuna göre.... Fetö nün çocukları00
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Misafir 53 dakika önceKadir Topbaş'ın damadını serbest bırakan hakimde tutuklansın. adalet adil olmalıdır..150
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Misafir 55 dakika önceTrajikomik. ...60
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