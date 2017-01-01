Marmaris'te 24 kişinin ölümüne neden olan tur midibüsünü, 'tamirci bilirkişi' de inceleyecek

İzmir'den Anneler Günü kutlaması için geziye çıkanları taşıyan tur midibüsünün, kontrolden çıkıp alt yola savrularak bir otomobilin üzerine düşmesi sonucu 24 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı kazanın nedenini bulmak için savcılık farklı bir adım attı. Üç savcının inceleme başlattığı kazanın nedeni olarak 'fren boşalması' denilmesine rağmen, araçtaki arızanın sırrı çözülemedi. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz'un talimatıyla, midibüsteki arızanın belirlenebilmesi için hem akademisyen, hem de çekirdekten yetişmiş tamirciden oluşan bilirkişi heyeti oluşturuldu. Bilirkişi heyetinin, hurdaya dönen midibüs üzerinde inceleme yapıp, tespitlerini rapor haline getireceği açıklandı.



DHA'nın haberine göre, İzmir'den geçen 13 Mayıs'ta Anneler Günü kutlaması için yola çıkan, kadın ve erkeklerin bulunduğu 34 yolcuyu taşıyan Armağan Serttaş yönetimindeki tur midibüsü, Muğla- Marmaris karayolunun Sakar Geçidi'nde, keskin virajların bulunduğu rampada kontrolden çıktı. Yolcuların çığlıkları arasında, virajda 30 metreden alt yola savrulan midibüs, 35 AL 1645 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kazada 24 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kazada can verenler İzmir, Çanakkale, Ankara ve Adıyaman'da son yolculuklarına uğurlandı. Kaza kurbanları için Buca Belediyesi ile Selanik Türkleri ve Buca Yaylacıklılar Eğitim Kültür Dayanışma Derneği geçen cumartesi günü 7 mevlidi okutup, lokma döktürdü.

Kazadan sonra, şoför Armağan Serttaş'ın da öldüğü midibüsün sahibi olan B.Ç., tutuklandı. Bu tür kazalarda ender görülen bir uygulama yapan savcılık, 24 kişiyi ölüme götüren kazanın nedeni bulmak için farklı bir adım attı. Üç savcının inceleme başlattığı kazanın nedeni olarak 'fren boşalması' denilmesine rağmen, araçtaki arızanın sırrı çözülemedi. Kaza soruşturmasıyla yakından ilgilenen Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz'un talimatıyla, otobüsteki arızanın belirlenebilmesi için hem akademisyen, hem de çekirdekten yetişmiş tamirciden oluşan bilirkişi heyeti oluşturuldu. Heyetin, yakında hurdaya ödenen midibüs üzerinde inceleme yapıp tespitlerini rapor haline getirecekleri açıklandı.

Kazada Fatma Sevindik, Nesrin Öksüz, Habil Güler, Mükerrem Salcan, Selda Altay, Ayşe Kolcu, Melisa Şele, Feray Akın, Gülüzar Kılıç, Cemile Sönmez, Fermudiye Ay, Leyla Konakçı, Zeynep Öksüz, Ayşe Nur Namlıarkan, Hatice Güllü, Leman Kılıç, Zübeyde Çalık, Armağan Sertbaş, Nazlı Ceylan, Kemal Öksüz, Mübeccel Dedeoğlu, Münire Güler, Sultan Karadağ ve Serpil Kaldırımcı öldü. Yasemin Namlı Arkan, Nazime Çiçek, Duygu Sertbaş, Bircan Kıran, Fatma Ökten, Bahar Sınur, 10 aylık Nehir Sertbaş, Beyzanur Hano, Cahide Güler ve Simge Sinur yaralandı.