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Kırklareli'nde rehine kurtarma operasyonu

İstanbul'dan kaçırılan turistlerin Kırklareli'nde bir bağ evinde tutulduğunu belirleyen ekipler, turistleri düzenledikleri operasyonla kurtardı

23 Mayıs 2017 Salı, 11:10:08 Güncelleme: 16:14:04 AA

İstanbul'dan fidye için kaçırılarak Kırklareli'ne getirilen 7 turist, tutuldukları bağ evinden kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kuveyt, İran ve Afganistan vatandaşı 7 turist, İstanbul'dan kaçırılarak Kırklareli'ne getirildi. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, turistlerin, 100 bin dolar fidye karşılığında serbest bırakılma vaadiyle Dereköy yolundaki bir bağ evinde tutulduğunu tespit etti.

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Turistler, bağ evine düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Pasaportları bulunmayan turistler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Turistleri kaçırdığı belirlenen 3 Afgan uyruklu şüpheli ise tabancalarıyla yakalandı.

Olaya karıştığı belirlenen bir Türk vatandaşı ise aranıyor.

 

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