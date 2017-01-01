ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Halime Kavçakar
GÜNDEM

"Uçan nine" yaşadığı heyecanı anlattı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'da, geçen yıl yamaç paraşütü pilotu torunuyla yaptığı uçuşun görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gören 86 yaşındaki Halime Kavçakar, yaşadığı heyecanı anlattı

23 Mayıs 2017 Salı, 12:12:09 Güncelleme: 12:18:25 AA

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'da, geçen yıl yamaç paraşütü pilotu torunuyla yaptığı uçuşun görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gören Denizlili 86 yaşındaki Halime Kavçakar, yaşadığı heyecanı dile getirerek, "Şimdi uçursalar yine giderim, yine uçarım." dedi.


Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kayhan Mahallesi'nde torunlarıyla yaşayan 4 çocuk sahibi Halime nine, yamaç paraşütü pilotu torunuyla Fethiye Ölüdeniz üzerinde yaptığı uçuşu, anlattı.

Masa örtüsü dikerek ve bahçesindeki ağaçlarla ilgilenerek vakit geçirdiğini ifade eden Kavçakar, geçen yıl torunu Günay Tutgun'un kendisini Fethiye'ye davet ettiğini belirtti.

Fethiye'de deniz kenarında gezerken gökyüzünde paraşütleri gördüğünü söyleyen Kavçakar, o paraşütlerle uçtuğunu bildiği torununa, kendisinin de uçmak istediğini söylediğini aktardı.

Torununun hemen kabul etmediğini ancak "Korkmam" diyerek onu ikna ettiğini anlatan Kavçakar, "Motorlu paraşüte bindirmek istediler. 'Bunda rüzgar çok oluyor, yapamaz, yamaç paraşütüne bindirelim' dediler. Ona bindik. Kendim uçmak istedim. Şimdi uçursalar yine giderim, yine uçarım." diye konuştu.



"MANZARA ÇOK GÜZELDİ"

Kavçakar, paraşütle gökyüzünde yaşadığı heyecanı şu sözlerle ifade etti:

"Rüzgar başımdaki örtüyü dağıttı. Rüzgar çok oluyor. Örtüyü boynuma doladım. Ondan sonra beni gezdirdi. Daha çok gezecektim ama biraz başım döndü. Ondan sonra yavaş yavaş indik. Herkes beni alkışladı. 'Bu koca kadın binmiş, biz de binelim' dediler. Uçarken hiçbir şey hissetmedim. Manzara çok güzeldi. Denizin ve yeşilliklerin üstünde gezdim. Havada uçmak çok güzel, herkese tavsiye ediyorum. Hiç korkulacak bir şey yok. Benim yaşımdaki insanlar bile uçsunlar."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Marmaris'te 24 kişinin ölümüne neden olan tur midibüsünü, 'tamirci bilirkişi' de inceleyecek
GÜNDEM

Muğla'da 24 kişinin can verdiği feci kazayı onlar ...
Adil Öksüz’ü serbest bırakan hakim tutuklandı
GÜNDEM

Adil Öksüz’ü serbest bırakan hakim tutuklandı
Bodrum'da hırsızlık yapılan caminin imamından tepki
GÜNDEM

İmamın canına tak etti! "Bu zibidileri teşhir edip... ...
Döner bıçaklı şiddeti durduran kadın konuştu
GÜNDEM

Helal olsun! işte o cesur kadın!
Muğla'da trafik kazası: 1 ölü
GÜNDEM

Muğla'da trafik kazası: 1 ölü
Yunanistan'a kaçmak isteyen 13 FETÖ üyesi, plajda yakalandı!
GÜNDEM

Tekneye binemeden yakalandılar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK mesajı: Diğer partilerden de aynısını bekliyorum
GÜNDEM

MKYK MESAJI: DİĞER PARTİLERDEN DE AYNISINI BEKLİYORUM
"Uçan nine" yaşadığı heyecanı anlattı
GÜNDEM

"ŞİMDİ UÇURSALAR YİNE GİDERİM, YİNE UÇARIM"
Aydın'da jandarma önünde hareketli anlar
GÜNDEM

JANDARMA ARACINA ÇARPAN SÜRÜCÜNÜN AKILALMAZ PLANI!
Askeri birliklere akaryakıt taşıyan firmalara operasyon
GÜNDEM

ASKERİ BİRLİKLERE AKARYAKIT TAŞIYAN FİRMALARA OPERASYON
Antalya'da aynı anda oluşan 7 hortum görüntülendi
GÜNDEM

HEPSİ PEŞ PEŞE OLUŞTU! GÖRENLER ŞAŞTI KALDI
Bahçeli'den ABD'ye sert tepki: Bizim geçmişimizde 'vahşi batı' yoktur
GÜNDEM

BAHÇELİ'DEN ABD'YE SERT TEPKİ: BİZİM GEÇMİŞİMİZDE 'VAHŞİ BATI' YOKTUR