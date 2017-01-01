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Antalya'daki çevreci çift cinayetinde şok mektup

23 Mayıs 2017 Salı, 13:03:22 DHA

  • 1 Antalya'daki çevreci çift cinayetinde şok mektup
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    Antalya Finike'de taş ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin katil zanlısı Ali Yamuç'un, kendisini cezaevinde ziyaret eden eşi Fatma Yamuç'a bir mektup verdiği ortaya çıktı.

  • 2 Antalya'daki çevreci çift cinayetinde şok mektup
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    DHA'nın haberine göre, Finike İlçesi'nde taş ocaklarına karşı verdiği mücadeleyle tanınan Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin, 9 Mayıs Salı günü Kızılcık Yaylası'ndaki dağ evlerinde öldürülmesiyle ilgili jandarma ve savcılık tarafından titiz bir çalışma yürütülüyor.

  • 3 Antalya'daki çevreci çift cinayetinde şok mektup
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    12 Mayıs günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elmalı Kapalı Cezaevi'ne gönderilen katil zanlısı Ali Yamuç'u 17 Mayıs'ta açık görüşte ziyaret eden eşi Fatma Yamuç, 2 gün sonra jandarma tarafından gözaltına alındı.

  • 4 Antalya'daki çevreci çift cinayetinde şok mektup
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    Cinayete iştirak suçuyla tutuklanan Fatma Yamuç'un üzerinde bir de mektup ele geçirildi. Fatma Yamuç, ifadesinde mektubu cezaevinde açık görüşte ziyaret ettiği eşi Ali Yamuç'un verdiğini öne sürdü.

  • 5 Antalya'daki çevreci çift cinayetinde şok mektup
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    Savcılık tarafından el konulan mektupta yazılanlar ise şok etti.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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YORUMLAR 1
  • Misafir 3 dakika önce
    şimdi bunun cezası birken 100 katlanması gerekiyor. şeytanın oğlu ne olacak 50bin 100bin vay be vay yazıklar olsun idam idam idam.
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