Antalya'daki çevreci çift cinayetinde şok mektup

Antalya Finike'de taş ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin katil zanlısı Ali Yamuç'un, kendisini cezaevinde ziyaret eden eşi Fatma Yamuç'a bir mektup verdiği ortaya çıktı.
DHA'nın haberine göre, Finike İlçesi'nde taş ocaklarına karşı verdiği mücadeleyle tanınan Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin, 9 Mayıs Salı günü Kızılcık Yaylası'ndaki dağ evlerinde öldürülmesiyle ilgili jandarma ve savcılık tarafından titiz bir çalışma yürütülüyor.
12 Mayıs günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elmalı Kapalı Cezaevi'ne gönderilen katil zanlısı Ali Yamuç'u 17 Mayıs'ta açık görüşte ziyaret eden eşi Fatma Yamuç, 2 gün sonra jandarma tarafından gözaltına alındı.
Cinayete iştirak suçuyla tutuklanan Fatma Yamuç'un üzerinde bir de mektup ele geçirildi. Fatma Yamuç, ifadesinde mektubu cezaevinde açık görüşte ziyaret ettiği eşi Ali Yamuç'un verdiğini öne sürdü.
Savcılık tarafından el konulan mektupta yazılanlar ise şok etti.