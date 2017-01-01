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Ümraniye'de altyapı çalışmaları sırasında göçük

Yaşanan iş kazasında bir kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

23 Mayıs 2017 Salı, 13:52:19 Güncelleme: 13:53:54 İHA

Ümraniye'de altyapı çalışmaları sırasında yaşanan göçükte 1 işçi yaralandı.

İHA'nın haberine göre, İstiklal Mahallesi Tabip Sokak içerisinde yapılan altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Yaşanan göçük sırasında kanalizasyon borularının döşendiği çukurda bulunan Sait Çam, ağır yaralandı. Sait Çam aynı sokak içerisinde bulunan özel bir hastaneye taşındı, ilk müdahalesi burada yapıldı.

Talihsiz işçi daha sonra ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan olay nedeni ile polis olay yerine gelerek inceleme yaptı. Polisin çalışmaları sırasında kazada yaralanan işçinin arkadaşlarının da ağladıkları görüldü.

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