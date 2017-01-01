"Dik temel harflerle öğretim" tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, gelecek eğitim-öğretim yılından itibaren ilk okuma yazma eğitiminde el yazısı yerine dik temel harfler kullanılması kararını verdiklerini belirterek, "Evlatlarımızı hayata hazırlayacağız. Çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerleri vereceğiz. Bunu yapabilmek için çocuklarımıza okumayı ve yazmayı sevdirmemiz lazım." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca ( MEB), "İlk Okuma ve Yazma Öğretimi Bilgilendirme Toplantısı" Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda konuşan Yılmaz, çalışma kapsamında anket yaptırdıklarını hatırlatarak, öğretmen, veli ve öğrencilerin yüzde 99,3'ünün bitişik eğik el yazısından memnun olmadığı sonucunu aldıklarını söyledi.

Öğrenciye dersi sevdirmenin başarıda en önemli kural olduğuna vurgu yapan Yılmaz, "Değişiklik için karar verdik. Bize yol gösteren husus, ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Evlatlarımızı hayata hazırlayacağız. Çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerleri vereceğiz. Bunu yapabilmek için çocuklarımıza okumayı ve yazmayı sevdirmemiz lazım" dedi. Yılmaz şöyle devam etti:

"Çağ, ilim çağı. Bilim neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Uyguladığımız yöntem, zordan basite gelme uygulaması, suyun yokuşa akıtılması şeklindeydi. Bilimi takip edeceğiz, bilim neyi söylüyorsa onu yapacağız. Bilim değişir mi, değişir. Zaten bilimin tanımı da odur. Yanlışlanmayan şey bilim değildir. Eğer bir şey yanlışlanmaya açık değilse o, bilim de değildir. Biz bilimi takip edeceğiz ve bilimi takip ettikçe de evlatlarımızı çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlerle donatmaya devam edeceğiz."

BİRLEŞİK EL YAZISININ ÖĞRETİMİNE DEVAM EDİLECEK

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş ise bitişik eğik el yazısının terk edileceğine yönelik görüşün yanlış olduğunu belirtti. Durmuş çocuklara ilk okuma yazmanın dik temel harflerle öğretileceğini, üçüncü sınıftan itibaren de bitişik eğik el yazısı eğitimi verileceğini kaydetti.

Öğrencilerin en rahat okuyabilecekleri ve öğrenebilecekleri yazının ne olduğu konusunda Ocak 2016'dan bu yana çalışma yürüttüklerini anlatan Durmuş, Türkçe dersi müfredatıyla ilgili kendilerine gelen 5 bin 76 görüşün yüzde 99,3'ünün el yazısının kaldırılmasıyla ilgili olduğunu söyledi.

Türkçe eğitimi, psikoloji, psikiyatri, ergonomi gibi bölümlerden akademisyenlerin ve bakanlık uzmanlarının katkılarıyla yeni yazı çalışmalarını tamamladıklarını belirten Durmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarımız 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren dik temel abece ile okuma yazma eğitimine başlayacaklar. Dik temel abece ile harflerin nasıl yazılacağını öğrendikten sonra farklı harf karakterleriyle okumayı öğrenecekler. Üçüncü sınıftan itibaren 'bitişik eğik el yazısını' görecek çocuklarımız. Biz bu süreci ve bu sistemlerin bir arada doğru bir şekilde daha iyi nasıl çalışacağını sorguladık ve çalışma yürüttük."

Durmuş, hangi yazı stiliyle yazının karakterinin bozulduğunu test ettiklerini dile getirerek, öğrenme sürecinde hangi harflerle daha estetik bir görüntünün elde edilebileceğini de sorguladıklarını söyledi.

Çocuklarda sağlıklı ince kas gelişimine etki eden yazı stilini de araştırdıklarını kaydeden Durmuş, Bakan İsmet Yılmaz'ın dik temel el yazısına geçişle ilgili açıklamalarını hatırlattı. Durmuş, şunları söyledi:

"Bakanımızın söylediği husus şuydu, 'Dik temel abece ile okuma yazma eğitimi yapacağız.' Bu 'Bitişik eğik el yazıyı bırakıyoruz. Terk ediyoruz' anlamında bir cümle değildi. Devamında şu cümle gelmişti: 'Bitişik eğik el yazıyla da çocuklarımıza okuma yazmayı öğreteceğiz. Bu programı üç cümleyle özetlersek, çocuğumuz sesi tanıyıp, dik temel harflerle yazdıktan, farklı karakterlerle, bitişik eğik el yazıyla da yazılmış kitapları yazıları okuduktan sonra okumayı öğrenmiş olacaklar. Üçüncü sınıftan itibaren çocuklarımız 8 saatlik Türkçe dersinin bir saatinde asgari bitişik eğik el yazıyla, yeni ismi 'Birleşik eğik el yazı' ile yazmayı da öğrenecekler. Yazılarını kendilerine özgü bir estetik içinde geliştirmiş olacaklar."

DÖRDÜNCÜ SINIFTA KLAVYE EĞİTİMİ

Birleşik eğik el yazı üzerindeki çalışmaların devam ettiğini belirten Durmuş, öğrenciler dördüncü sınıfa geldiklerinde klavye ile yazma çalışmalarını da başlatacaklarını kaydetti.

Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu ise sadece Türkiye'de değil, birçok ülkede de yazma öğretiminde değişiklikler yapıldığını, bunun çağın gereklilikleriyle ilişkili olduğunu söyledi.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Özay Karadağ ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Namık Kemal Sarıkavak da toplantıda birer konuşma yaptı.