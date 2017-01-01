Spiker Kübra Eken'i kasten yaralama davasına devam edildi

Doğum sonrası şuur kaybı şikayetiyle hastaneye kaldırılan spiker Kübra Eken'i darp sonucu felç ettiği iddia edilen eşi Neptün Bülent Eken'in, "kasten yaralama" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Neptün Bülent Eken mazeret bildirerek katılmazken, Kübra Eken'in avukatı ve aile yakınları hazır bulundu. Hakim, Kartal Adli Tıp Şube Müdürlüğünden istenen rapora ilişkin yazılan müzekkereye verilen cevapta, raporun Adli Tıp Kurumu Başkanlığından alınması gerektiğinin bildirildiğini tutanağa geçirdi.

Kübra Eken'in avukatı Tülay Tokinal Ergezen, müvekkilinin konuşma zorluğu çektiği ve mahkemeye gelemediği için yaşadığı sıkıntıları anlatmak üzere dilekçe yazdığını belirterek, mahkemeye sundu. Eken dilekçesinde, "Yaklaşık 4 yıldır bedenime mahkum olurken, beni bu hale getiren eşim Neptün Bülent Ekin'in dışarıda olması acıma acı katmaktadır. Konuşma zorluğu çektiğim için çok istememe rağmen sıkıntımı size detaylı anlatamadım. Yaşadıklarımı size yazılı olarak kısa bir dilekçe ile anlatmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"HAMİLELİĞİM BOYUNCA DEFALARCA YAŞADIM"

Hamileliği ve kısa evliliği sırasında eşinden psikolojik baskı ve hakaret gördüğünü ileri süren Eken, dilekçede şunları kaydetti:

"Eşimin öfkesini kontrol edememesini ve şiddete karşı meyilli olmasını, 1,5 yıllık kısa evliliğimde ve hamileliğim boyunca defalarca yaşadım. Vücudumda kalıcı hasarların kalmasına sebep olan eşim, bu davadan ceza almamak için ve darp davasını doğuma bağlamak için elinden gelen her yola başvurmuştur. 9 ay boyunca hamilelik ve doğum sonrası hastane kontrollerimi raporlarla mahkemeye sunmuştur. Son derece sağlıklı hamilelik geçirdim. Doğumdan sonra da sağlıklıydım. Doğumda beyin kanaması geçirseydim asla hastaneden beni 3 gün sonra taburcu etmezlerdi. Beynim 2-3 gün kanasaydı mutlaka belirtisi olurdu."

DURUŞMA ERTELENDİ

Hakim, Eken'in yaralanmasının niteliğine ilişkin Adli Tıp Kurumundan istenen raporun beklenmesine hükmetti.

Sanık Neptün Bülent Eken'in mazeretinin kabulünü kararlaştıran mahkeme hakimi, sanığa duruşma gününü bildirir çağrı kağıdı gönderilmesine, bir sonraki celse mazeretsiz olarak duruşmaya gelmemesi halinde de hakkında zorla getirme ya da yakalama kararı çıkartılmasının düşünülmesine hükmetti.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kübra Eken'in 20 Haziran 2013'te doğum yaptığı, taburcu edildikten 2 gün sonra şiddetli baş ağrısı, gözünün ve dilinin dönmesi şikayetiyle eşi tarafından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldüğü belirtilerek, Eken'in beyin kanaması teşhisiyle ameliyat edildiği ifade ediliyor.

Adli tıp uzmanın, Kübra Eken'in kulak üstündeki ekimozun kendiliğinden oluşamayacağı, bir darp sonucu olabileceği ve bu durumun yaşamsal tehlikeye sebebiyet verdiği yönünde görüş bildirdiği aktarılan iddianamede, bu kapsamda Neptün Bülent Eken'in eşi Kübra Eken'i, kasten yaşamsal tehlike geçirmesine sebebiyet verecek şekilde yaraladığı gerekçesiyle "kasten yaralama" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.