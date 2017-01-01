KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı soru ve cevapları yayımlandı

21 Mayıs 2017 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından binlerce adayın katılımıyla yapılan KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın soru ve cevapları yayınlandı. İşte KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav soruları ve cevapları...

ÖSYM, internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda 2017-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) Temel Soru Kitapçıkları'nın yayınlandığını duyurdu.

Adaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi olan AİS'e T.C. Kimlik No ve Aday Şifresi ile giriş yaparak soru ve cevaplara erişim sağlayabilecekler. Adaylar saat 14:30'dan itibaren sınav soru ve cevaplarını görüntüleyebilecekler.

Yayınlanan soru ve cevaplar kapsamında;

2017-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarı (% 20) ve 2017-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı (% 10) olarak erişime açıldı.

KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Aynı zamanda ÖSYM'nin yaptığı açıklamada tam olarak şu ifadelere yer verildi;

"21 Mayıs 2017 tarihinde uygulanan 2017-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) Temel Soru Kitapçıkları, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 23 Mayıs 2017 tarihinde saat 14:30’dan itibaren erişime açılacaktır. Sınava başvuran adaylar 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden saat 14:30'dan itibaren T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebileceklerdir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.

2017-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür)Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarı (% 20) aşağıdaki bağlantıdan erişime açılmıştır.

2017-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri)Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı (% 10) aşağıdaki bağlantıdan erişime açılmıştır.

Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsele verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.



2017-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavında (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) Sorulmayan Sorular Testlere göre verilmiştir.



GENEL YETENEK: 45, 60



GENEL KÜLTÜR: 20"