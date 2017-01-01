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Ankara'da öğrenci servisi devrildi

Kazada yaralanan 10 öğrenci hastaneye kaldırıldı

23 Mayıs 2017 Salı, 15:20:17 Güncelleme: 15:26:34 AA

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, taşımalı sistemle eğitim gören öğrencileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır, 10 öğrenci yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsa Koçak'ın kullandığı  servis minibüsü, Dudaş-Beypazarı karayolunun 5. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan 10 öğrenci yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen öğrencilerden Özlem Çiftçi, burada yapılan müdahalenin ardından Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. İlçe Kaymakamı Kadir Ekinci ve Milli Eğitim Müdürü İsmail Bilgiç, Beypazarı Devlet Hastanesine gelerek başhekimden öğrencilerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Sürücünün, seyir halindeyken bir geyiğin önüne çıkması sonucu kontrolünü kaybettiğini söylediği öğrenildi.

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