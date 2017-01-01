Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından 27 Mayıs 2017 tarihinde saat 10:00'da düzenlenecek olan KPSS Alan Sınavları (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) için sınav giriş yerleri belli oldu. Peki KPSS Alan Sınavı sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte tüm detaylar...

KPSS ALAN SINAVLARI İÇİN SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI

ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda sınava katılım sağlayacak olan adaylara sınav tarihlerini bir kez daha hatırlattı ve sınav giriş belgelerini nasıl edinebileceklerini açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, KPSS Alan Sınavı'na katılım sağlayacak olan adaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi olan AİS'e T.C. Kimlik No ve Aday Şifresi ile giriş yaparak sınav giriş yerlerini gösteren sınav giriş belgesini edinebilecekler.

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KPSS ALAN SINAVLARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınav tarihleri de adaylara bir kez daha hatırlatıldı. Yapılan açıklamada, "2017-KPSS Alan Sınavlarının 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 27 Mayıs 2017 tarihinde saat 10:00’da, KPSS Alan Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) 27 Mayıs 2017 tarihinde saat 14:30’da, KPSS Alan Sınavları 3. Oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 28 Mayıs 2017 tarihinde saat 10:00’da uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Önemli Not

2017-KPSS Alan Sınavlarının 1.Oturumu 27 Mayıs 2017 tarihinde ve 3.Oturumu 28 Mayıs 2017 tarihinde saat 10:00’da başlayacak olup sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır.Saat 09:45’ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacaklardır.

2017-KPSS Alan Sınavlarının 2. Oturumu 27 Mayıs 2017 tarihinde saat 14:30’da başlayacak olup sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Saat 14:15’ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacaklardır.