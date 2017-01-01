ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
KPSS Alan Bilgisi sınav giriş yerleri
GÜNDEM

KPSS Alan Bilgisi sınavları için sınav giriş yerleri belli oldu

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Alan Bilgisi sınavları için sınav giriş yerleri belli oldu. Peki KPSS Alan Sınavı sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte tüm detaylar...

23 Mayıs 2017 Salı, 15:33:52 Güncelleme: 15:40:34

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından 27 Mayıs 2017 tarihinde saat 10:00'da düzenlenecek olan KPSS Alan Sınavları (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) için sınav giriş yerleri belli oldu. Peki KPSS Alan Sınavı sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte tüm detaylar...

KPSS ALAN SINAVLARI İÇİN SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI

ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda sınava katılım sağlayacak olan adaylara sınav tarihlerini bir kez daha hatırlattı ve sınav giriş belgelerini nasıl edinebileceklerini açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, KPSS Alan Sınavı'na katılım sağlayacak olan adaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi olan AİS'e T.C. Kimlik No ve Aday Şifresi ile giriş yaparak sınav giriş yerlerini gösteren sınav giriş belgesini edinebilecekler.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ALAN SINAVLARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınav tarihleri de adaylara bir kez daha hatırlatıldı. Yapılan açıklamada, "2017-KPSS Alan Sınavlarının 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 27 Mayıs 2017 tarihinde saat 10:00’da, KPSS Alan Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) 27 Mayıs 2017 tarihinde saat 14:30’da, KPSS Alan Sınavları 3. Oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 28 Mayıs 2017 tarihinde saat 10:00’da uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Önemli Not

2017-KPSS Alan Sınavlarının 1.Oturumu  27 Mayıs 2017 tarihinde ve 3.Oturumu 28 Mayıs 2017 tarihinde saat 10:00’da başlayacak olup sınavın başlama  saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır.Saat 09:45’ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacaklardır.

2017-KPSS Alan Sınavlarının 2. Oturumu 27 Mayıs 2017 tarihinde saat 14:30’da başlayacak olup sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Saat 14:15’ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacaklardır.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı soru ve cevapları yayımlandı
GÜNDEM

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı için soru ve ...
LYS ne zaman? (2017)
GÜNDEM

LYS için bekleyiş sürüyor
DGS başvurusu nasıl yapılır?
GÜNDEM

DGS başvurularına kısa bir süre kaldı
2017 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür yorumları
GÜNDEM

KPSS'nin ilk oturumu tamamlandı
KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? 2017
GÜNDEM

KPSS puan hesaplama nasıl yapılır?
2017 KPSS saat kaçta başlayacak?
GÜNDEM

ÖSYM'den KPSS uyarısı
Eskişehir'de elektrik akımına kapılan genç kız son yolculuğuna uğurlandı
GÜNDEM

"RESİM ÇEKİLECEĞİM DİYE GİTTİN, BAK ŞİMDİ BİR SÜRÜ RESMİNİ ÇEKİYORLAR"
AK Partili Turan: AK Parti grubunun başkanı olarak Binali Bey'i öneriyoruz
GÜNDEM

AK PARTİLİ TURAN: AK PARTİ GRUBUNUN BAŞKANI OLARAK BİNALİ BEY'İ ÖNERİYORUZ
Yeni Şafak yazarı Akif Emre hayatını kaybetti
GÜNDEM

YENİ ŞAFAK YAZARI AKİF EMRE HAYATINI KAYBETTİ
Pendik'te patlamamış top mermisi bulundu
GÜNDEM

PENDİK'TE PATLAMAMIŞ TOP MERMİSİ BULUNDU
Ordu'da Gürcü kadın boğazı kesilmiş olarak bulundu
GÜNDEM

POLİSLER GÜRCÜ KADINI O HALDE BULDU!
Antalya'da "köpek gezdirme" cinayeti
GÜNDEM

ANTALYA'DA "KÖPEK GEZDİRME" CİNAYETİ