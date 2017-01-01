Eskişehir'de elektrik akımına kapılan genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir'de, fotoğraf çekinmek için çıktığı yük trenin üstünde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden genç kız, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

İHA'nın haberine göre, Eskişehir Şehit Hasan Önal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Ebru Demir, yaşanan talihsiz kazanın ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmış, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ankara Numune Hastanesi'ne sevk edilirken Polatlı ilçesi yakınlarında yoldayken hayatını kaybetmişti.

Genç kızın cenaze namazı bugün Çamlıca Orta Camii'nde öğle namazına müteakip kılındı. Cenaze namazına ailesi ve yakınlarının yanı sıra genç kızın arkadaşları da katıldı. Tabutun üzerine bir süre beyaz duvak konulan Ebru Demir'in cenazesinde baba Gültekin Demir, gözyaşlarını tutamadı. Bu sırada baba Demir'in, "Resim çekileceğim diye gittin, bak şimdi bir sürü resmini çekiyorlar" demesi yürekleri dağladı.

Kılınan cenaze namazı sonrası genç kızın cenazesi toprağa verilmek üzere Karagözler Köyü'ne götürüldü.