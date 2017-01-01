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Ordu'da Gürcü kadın boğazı kesilmiş olarak bulundu

Çilingirle içeri giren polis, evde yaklaşık 3-4 gün önce boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlenen bir kadın cesedi buldu

23 Mayıs 2017 Salı, 15:50:20 Güncelleme: 15:56:10

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Gürcistan uyruklu bir kadın boğazı kesilmiş olarak bulundu. Cinayet şüphelisi olarak sağır ve dilsiz bir kişi aranıyor.

Habertürk Haber Merkezi'nden Kenan Taşkın'ın aktardığı bilgilere göre, Fatsa'nın Sakarya Mahallesi'ndeki bir evden kötü kokular gelmesi üzerine aynı apartmanda oturanlar polise haber verdi. Olay yerine gelen ve çilingirle içeri giren polis, evde yaklaşık 3-4 gün önce boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlenen bir kadın cesedi buldu. Yapılan araştırmada kadının Gürcistan uyruklu 34 yaşındaki Elene Gokadze olduğu belirlendi.

Vahşi bir şekilde öldürülen kadının cesedi Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cinayetle ilgili olarak sağır ve dilsiz bir şüphelinin arandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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