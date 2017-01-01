Antalya'da "köpek gezdirme" cinayeti

Antalya'da bir kişi, sabah saatlerinde köpeğini gezdirdiği için tartıştığı komşusunu tabancayla vurarak öldürdü.

Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan turizm sektöründen emekli Selçuk Atasoy (62), "golden retriever" cinsi köpeğini gezdirmek için sabah saatlerinde evinden çıkarak 1898 Sokak'taki parka gitti. Bu sırada parkın yanındaki apartmanda oturan oto elektrik dükkanı işleten Erol K. (55), Atasoy'a tepki gösterdi.

"Bu saatte köpek mi gezdirilir, havlamasından uyuyamıyoruz. Köpeğinizi bu parktan geçirmeyin" dediği belirtilen Erol K. ile komşusu Atasoy arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evinden tabancayla inen Erol K, Atasoy'a 7 el ateş etti.

Ağır yaralanan Atasoy, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Atasoy, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Erol K. ise olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Çevredeki bir marketin sahibi Erhan Tavukçu, Selçuk Atasoy'un her sabah köpeğini gezdirdiğini belirterek, "Çok mütevazı ve sakin bir adamdı. Mahallenin sevilen bir insanıydı. Yazık oldu." dedi.

Öte yandan, öldürülen Selçuk Atasoy'un bir arkadaşı, köpeği olay yerinden alınarak evine götürdü.