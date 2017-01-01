CHP'li Sezgin Tanrıkulu televizyon kanalı kurdu

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, siyasetçi unvanına yeni bir sıfat daha ekliyor, bundan sonra habercilik de yapacak.

Tanrıkulu MST TV'nin tanıtımını meclis kulisinde yaptı.

Habertürk TV'nin haberine göre Tanrıkulu "Burada meclis başkanı gelip benim medyama engel olacak hali yok, buradan yapacağım odamda sahada nerdeysem orada yapacağım yayınları." dedi.

Sezgin Tanrıkulu, yayın yapacağı mecraya isminin baş harflerini verdi. Muhalefetin sesini duyurmaya çalışacağını da belirtti.

CHP'li Tanrıkulu "MST adının açılımı Mustafa Sezgin Tanrıkulu" dedi.

Tanrıkulu, yayınlarını sosyal medya üzerinden yapacak. Bunun için tabletini yanından ayırmıyor.

CHP'li Ali Şeker de Meclis'te anayasa değişikliği görüşmeleri sırasından Genel Kuruldan yayın yapmış, bu yayınlara Şeker TV adı konulmuştu.