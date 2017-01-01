Ankara'da hangi yollar kapatılacak?

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 73. Genel Kurul Toplantısı nedeniyle yarın Ankara'da bazı yollar kapatılacak.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu üyeleri, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile yabancı misyon mensuplarının katılacağı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 73. Genel Kurul Toplantısı, 24 Mayıs 2017 Çarşamba günü 08.00-18.00 saatleri arasında TOBB-Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde yapılacaktır.

Söz konusu genel kurul ile ilgili olarak 24 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 07.00'den itibaren toplantı sona erene kadar Alpaslan Türkeş Caddesi (Beştepe Köprüsü Söğütözü Caddesi istikameti giriş varyantı) araç trafiğine kapatılacaktır. Bu güzergâhı kullanan vatandaşlarımızın, trafiğe kapatılan yol durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir" ifadesi kullanıldı.