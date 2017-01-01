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Adana'da 13. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü

23 Mayıs 2017 Salı, 18:53:43 AA

  • 1 Adana'da 13. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü
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    Adana'da 13. kattaki balkondan düşen 2 yaşındaki Efe Can Taşkıran hayatını kaybetti.

  • 2 Adana'da 13. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü
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    İbrahim Taşkıran, eşi Hatice Taşkıran ve iki çocuğuyla babası Mehmet Taşkıran'ın merkez Çukurova İlçesi Yurt Mahallesi'ndeki evine ziyarete gitti.

  • 3 Adana'da 13. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü
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    Taşkıran çiftinin 2 yaşındaki oğlu Efe Can Taşkıran, oyun oynamak için 14 katlı apartmanın 13. katında bulunan dairenin balkonuna geçti.

  • 4 Adana'da 13. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü
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    Bu sırada çocuk henüz belirlenemeyen nedenle balkonunun demir korkuluğundaki boşluktan beton zemine düştü.

  • 5 Adana'da 13. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü
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    Bina görevlisinin fark edip yardım istemesi üzerine apartman sakinleri çocuğu alıp otomobille özel bir hastaneye götürdü.

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