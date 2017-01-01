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Kemal Kılıçdaroğlu
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Kılıçdaroğlu TOBB Genel Kurulunda konuşuyor

23 Mayıs 2017 Salı, 19:46:10 Güncelleme: 19:59:03

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TOBB Genel Kurulunda konuşuyor:

"Güçlü ekonominin sırrı güçlü demokrasiden geçer. İşadamları Ohale ihtiyaç yok ne zaman kaldıracaksınız diyorlar. Ohali kaldırmayacağız diyorlar. Bir ülkenin bütün toprakları Ohal ile yönetilemez. İtiraz edenlere şunu söylemek istiyorum BM'ye bir dilekçe verdik. O dilekçede tutulanlara insanca davranamayacağız diyorlar. Tutulanları adil yargılamayacağız diyorlar. Bu ülkede demokrasi hepimiz için geçerli. Bir ülkede düşünce özgürlüğü yoksa demokrasiyi ayakta tutamazsınız."

"FETÖ'cü diye çikolotacı buldular, baklavacı buldular bunun içlerinden FETÖ'cü siyasetçi yok mu? Demokrasi olacak ki hepimiz düşüncelerimizi söyleyebilelim. Benim hatam varsa söyleyebileyim. Haksızlığın karşısına susan dilsiz şeytandır. Bir ülkede demokrasi yoksa o ülke kaybetmiştir."

"Üreten ülke güçlüdür. Üretmeyi bize öğreten Atatürktür. Bir toplu iğne bile üretemeyen Osmanlı battı. Bu devasa Osmanlı neden battı bunun üzerinde enden kafa yormuyoruz. Üretim çok önemli. Teknolojisi gelişmiş ülkeler artık beyaz eşya üretmiyor. Katma değeri yüksek ürün üreten ülke güçlüdür. Katma değeri yüksek ürünü nasıl üreteceğiz. Bunun için üniversitelerin bilgi üretmesi lazım. İşadamlarımıza şunu sormak istiyorum. İrandaki üniversiteler Türkiye'deki üniversiteleri geçti. Sevgili Peygamberimiz 'Alemin ölümü alemin ölümü gibidir' Ya biz ilimi bitirdik. Üniversiteler her türlü düşüncenin tartışıldığı kurumlardır."

"Türkiye Cumhuriyeti parasını 1930'da kurduğu Merkez Bankası ile bastı. Kendi parasını bile üretemeyen bir ülkeydi Osmanlı. Birlikte çalışarak bunu başarabiliriz. Oturup konuşacağız. Akıl akıldan üstündür."

"Üniversite bilim üretecek ki siz bunu elle tutulan makineye dönüştüreceksiniz. Bu işin sırrı eğitimdir. Osmanlı'da okuma yazma oranı yüzde bir o dönemde Almanya, İskandinavya, Hollanda'da yüzde 70. "

 

 

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