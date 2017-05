Hanefi Avcı Habertürk TV'de

Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın FETÖ ile ilgili sorularına yanıt verdi.

İşte Hanefi Avcı'nın Fatih Altaylı'nın sorularına verdiği yanıtlar:

FETULLAH GÜLEN'İ YÖNLENDİREN BAŞKA BİR GRUP VAR MI?

"O kişinin iki ayrı yüzü var. Kamuoyu bir yüzünü görüyor. Bir de arka yüzü var. Orada farklı bir kişi var. Biraz örgüt dökümanlarını bakınca keskin bir yüzünü görüyorsunuz. O yüz çok farklı bir yüz. İyi bir örgüt yöneten biri var. Örgüt çok büyümüşse o tip örgütlerde hep aynı yüz vardır. Genel kitlenin hoşuna gidecek bir yüz vardır. Birde illegali yöneten bir yüz vardır. Biz illegal yapıyı çok az gördük."

ÖRGÜTÜN ARKASINDA ULUSLARARASI BİR TEŞKİLAT VAR MI?

"Belki böyle bir örgütün arka planında vardır. Bizim bildiğimiz sadece okul faaliyetleri ile bilinen bir örgüt. Bu örgütün arka planı vardır. Şuana kadar tamamını bu grubun yaptığını görüyoruz. Aslında bu grubun taşeron olduğunu sanmıyorum. Bu grubun tamamının kendilerinin olduğunu düşünüyorum. Ergenekon, Balyoz bunları tamamen onlar yaptı. 15 Temmuz'u FETÖ kendi eleman gücü ile gerçekleştirdi. Başarsalardı belki destek almış olabilirlerdi. Hiçbir yabancı destek aldıklarına dair elimizde belge yok. Ama olmuş olabilir. Bu örgütün ciddi bir planlaması var."

"DEVLET YETERLİ TEDBİRİ ALMADI"

"Bir darbe olmasa bile oradaki örgütlülüğün herkes için sorun yaratacağı açıktı. Bu devlet bu ülke yeterli tedbiri almadı. Her döneme ait yapılması gereken şeyler vardı. Devletin idari tedbir alması gerekirdi. 2011'den sonra bu örgütün suç işlediği ortaya çıkmaya başladı. 7 Şubat olunca ne dendi 'Bu grup yaptı?' 17-25 Aralık'ta Fehmi Koru ABD'ye gönderildi. Bu grubun yaptığı açıktı. Bu hükümet 2013'e kadar tedbir almadı. 2013'te gördü ama bu grubun gerçek gücünü göremedi. Bu grup kaçması gerekirken bir darbe planladı. Bütün kuvvetleri için alan uzun süreli bir plan yaptı. Siz 2013'e kadar bu grubun niyetini okuyamıyorsunuz bu büyük bir eksiklik. Bu grubun gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için uğraştınız bunlar kaçması gerekirken darbe planladı. Bu konuda denetimin eksikliği ortaya çıkması gerekirdi. Bugüne kadar görmediğiniz şuan doğru yaptığınızı nereden bilelim?"

"ÖRGÜT BÜTÜN DEVLET KURUMLARINA ZARAR VERDİ"

"Adil Öksüz gibiler o gün Akıncılar Üssünde yakalanmasa devletin bilme durumu yok. O kişinin bu işin önemli adamlarından biri olduğu 2015'ten beri biliniyor. Devlet organize olamadığı için bu şahıs izlenmedi. Bilgisayara girilmedi bu adamın arandığı bilinmiyordu. Hükümet bu gruba tavır alınca bu cemaat bitti sandılar. Emniyetçiler karşılarındaki kişiler sandı. Asıl tehlikeyi göremediler. Ondan bu büyük olayı göremedik. Sıkıntı bu. Bu olayı sadece bir AK Parti, Cumhurbaşkanı sorunu olarak görmek yanlıştır. Bu sorun devletin sorunu. Bu örgüt bütün devlet kurumlarına zarar verdi. Sonra hükümete yöneldi."

İTİRAFÇILARA NE KADAR GÜVENİLEBİLİR?

"Bu olayı ne zamandan beri suç, hangi davranışları suç olarak kabul edeceğiz? Asıl bunu belirlemek lazım. Hangi tarihten itibaren suç? Hangi fiiller suç? Suçu nasıl tanımlayacağız? Sizin için 2011'deki okula gitmek suç oluyor tutuklanıyorsunuz suçlu yok. Burada bir kargaşa var. Her ne kadar hukuki bir sorun da olsa mahkeme duvarlarına sığmıyor."

"Örgütün kendi elemanı olup suçlarda görev almamış, darbeye karışmamış insanlar konusunda karışıklık var. Örgüt adına çeşitli kumpaslara karışmış insanlar tamam. Darbeye karışmamış insanlar konusunda hukuksuzluk var. Bu örgüte yardım etmek hangi tarihten itibaren suç sayılıyor. Bu netleştirilmediği için çok insan mağdur oluyor. Darbenin ilk gününde gözaltına alınan binlerce insan var. Ağır Ceza Mahkemeleri yanlış tutuklamaları ayıklayabilirdi."

"Şuan yapılan hatalar bu insanları o tarafa iter. Biz asıl militanların peşine düşelim sıradan insanlardan aldığımız bilgiyi kullanmalıyız. Bugün insanlar mağdur ediliyor. Hatta söylemeye bile çekiniyorlar."

SÖZCÜ GAZETESİNE YAPILAN OPERASYON

"Şuanda bu grupla yapılan mücadelede en büyük hata basın üzerine uygulanan yanlışlar. Dünyada yazdıklarından dolayı kimseyi yargılayamazsınız. Bu kadar ağır bir olay yaşıyoruz ama yanlışlarımızdan dolayı eleştiriliyoruz. Diyorlar ki siz bu darbeyi kullanıyorsunuz. Öyle bir hata yapılıyor ki bir mesaj attığı için bir gazeteci tutuklandı. O mesaj uygun olmayabilir ama bu ülkeye daha kötü bir kötülük yapamazsınız. Siz bir anlık çok farklı bir kimlikle görülebilirsiniz. Sözcü gazetesini cemaate yardım ediyor diye suçlarsanız dünyaya komik görünürsünüz. En muhaliflerine bile, Ilıcak dahil, Altan kardaşler dahil tutuklanmasına karşıyım. Ben onların samimi olduklarına inanıyorum. Kalemleri sert insanlardır. Cemaatçi olarak yargılanmaları günahtır."

"Kimsenin yazdığından dolayı soruşturma açılmaması gerekir. Örgüt mensubu ise açılmalı. Şuanda örgüt mensubu olmamakla birlikte örgüte hizmet etmek diye bir suç icat ettiler. Bu kişi örgüt mensubu hangi belgeniz var? Sıradan bir insanın faaliyeti ise suç sayılmaz."

CEMAATİN KAFA KADROSUNU BULMAK MÜMKÜN MÜ?

"Hedef şahısta değil sisteme nüfuz ettiğiniz zaman olayı bitirirsiniz. Bu vilayetin bir savcısı var bunun altındaki 30 bin poliste onlardan burada müdürlerin şahsı değil o sisteme nüfuz etmektir. Bu sistemin kendisini hukuksuz hale getirirseniz sistem düzelir. Yoksa tek tek kişilerle uğraşamazsınız. Ana faaliyeti yöneten yine Türkiye'dedir. Tamamen yeraltı olacaktır."

"Devletin güvenliğinde kendi kurumları tepki göstermeli. Bu cemaatin gelişini herkes gördü. Bütün bu tarikatlara bakan savcılar yer değiştirildi. Biz hep idareye siyasete bağlı olduğumuz sürece bu devleti korumayamayız. Dünyanın bir çok ülkesinde en güçlü liderleri bile savcı sorguya aldı. Bu kurumlar güdük kalırsa devleti koruyamayız. Yeni bir istihbarat servisi kurmalı, mevcut iktidara ve diğer kurumlara yardım etmeli."

"BU ÖRGÜTÜN ÇEKİRDEĞİNE NÜFUZ ETMİŞ DEĞİLİZ"

"Mutlaka Türkiye'de vardır. Gizlidir. Kendilerini gizleme konusunda çok ciddi tecrübeleri vardır. Yeraltı haberleşmesini çok iyi bilirler. BY Lock kullanarak çok büyük hata ettiler. Kendilerini açığa verdiler. Buna rağmen biz halen bu örgüt hakkında çok iyi şeyler bilmiyoruz. Halen Bakanlar ile Başbakan'ın nasıl dinlendiğini bilmiyoruz. Bu örgütün çekirdeğine fazla nüfuz etmiş değiliz. Bu tip örgütlerde ya düşmansınız ya dosttur. Samimi olarak biri gelip konuşuyorsa bu çok önemli. Bizim itirafçıyı anlamakta sorunumuz var. Sizin onu algılayacak adamlara ihtiyacınız var. İtirafçıların bir anda her şeyi anlatmasını beklemeyin 2 yıl sürecektir. Bir anda her şeyi hatırlamayabilir. Oradan gelen insanı iyi yönlendirmek lazım. Bir anda her şeyi anlatmasını bekleyemeyiz."

ÖRGÜT DEVLETİN İÇİNDE NE AKDAR VAR?

"Çok derine sirayet edemez. Çok çalışsa bile 1-2 yıllık yetiştirdiği elemana güvenmez. 30 yıllık örgütte olması gerek. Gülen'in tanımadığı insanlar yetkili olamaz. Bu insanların sayısı az olur ve insanların ismini verdiler. O kadar derin değil. Mühim olan o yüz kişiden beş kişiyi bulmak. Kripto kaç kişi olabilir 1-2, 5 kişi olabilir. Bütün örgütlerde böyle olur. Bu örgütün yöneticileri en azından Gülen tanıdığı bildiği kimse olabilir. Bunlardan başka sıfır biri olamaz. Yani 2010'a kadar çok ciddi iddialarımız vardı. 2013'de 7 Şubat'ta izlenmeye başladı. 15 Temmuz'a böyle gelmesek altından böyle kalkamazdık. Belli oranlarda ayıklandılar. Bu kadar büyük bir örgütte hata da görebilirsiniz. Örgüt kendi hataları ile kendini yok ediyor. 17-25 Aralık ile 15 Temmuz ile kendi tabanını kaybediyor. "

"DEVLETİN İÇİNDE FETÖCÜ SAYISI FAZLA DEĞİL"

"Bu gruba yönelik özel bir analiz grubu kurulmalı. Görevi bu olan birimler oluşturulmalı. Sizin geçmişte yaşadığınız darbeler var. Sizin hala mahkemelerinizde Ergenekon, Balyoz yargılamaları devam ediyor. Hala ordunuzda böyle bir grup var iddiası var. Bunları araştıracak bir grup oluşturulması gerekir. Bu konuda araştırma yapın demesi gerekir. Bu hükümet siyasi irade ile Genelkurmay'dan bilgi istemesi gerekirdi. Genelkurmay bunu tek başına yapmaz. Siyasi iradenin bunu zorlaması gerekirdi.Şimdi geç kalınmaksızın yapılmalı. Devletin içinde FETÖ'cü sayısı fazla değil. Devlet sadece liyakate kıdeme bakacak. Kamu kurumlarını düzgün yönetecek. En kıdemli en liyakatli olanları seçecek. Kendi adamınız size en büyük zararı verir. Kendin adamın değilse korkar görevini yerine getirir. Öyle bir bakılıyor ki emniyetin yüzde 80'i FETÖ'cü öyle bir şey yok. FETÖ'cü sayısı az ama etkin. Bugün emniyetteki kilit kesimlerin FETÖ ile alakası yoktur. "