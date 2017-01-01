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Bahçelievler'de bir otomobil metrobüs yoluna girdi

İstanbul Bahçelievler'de D-100 karayolundan Topkapı istikametine giden sürücü kontrolünü kaybederek metrobüs yoluna girdi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 00:10:33 Güncelleme: 00:14:09 AA

Bahçelievler'de kontrolden çıkarak metrobüs yoluna giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolundan Topkapı istikametine giden ismi öğrenilemeyen sürücü, Bahçelievler metrobüs durağı yakınında aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce aynı yönde giden Sabahat Enes yönetimindeki otomobile çarptı. Daha sonra bariyerleri aşan otomobil, metrobüs yoluna girdi.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle metrobüs seferleri tek yönlü yapılırken, D-100 karayolunun Topkapı istikametinde de uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından, trafik normale döndü.

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